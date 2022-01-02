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النفط الايرانية ترسل وفدا لسوريا وأسواق جديدة لبيع النفط قيد الانفراج

النفط الايرانية ترسل وفدا لسوريا وأسواق جديدة لبيع النفط قيد الانفراج
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٤٣ بتوقيت غرينتش

أكد مساعد وزير النفط الايراني للشؤون الدولية والتجارية، إيفاد وفد الى سوريا مؤخرا بهدف تدارس آفاق جديدة للتعاون المشترك واعداد تقرير بهذا الشأن.

العالم - ايران

وأشار " احمد أسد زادة" في تصريح اليوم الاحد، أن للوزارة برنامج للتعاون المشترك مع سوريا ودول محور المقاومة.

من جهة ثانية أعلن الاستعداد للتعاون الكامل مع دول المنطقة والدول العربية المطلة على الخليج الفارسي التي بعضها أظهرت مقار بة بناءة وايجابية مؤخرا.

وأستطرد أن العديد من هذه الدول تحتاج الى الغاز الطبيعي الذي تمتلك ايران احتياطات جيدة منه بالخليج الفارسي، حيث بالامكان عبر التعاون البناء التوصل الى تنفيذ مشاريع جيدة على قاعدة الكل رابح.

وحول صادرات النفط الخام الايراني بالشهور الاخيرة أكد أسد زادة أن المبيعات تشهد حراكا جادا وثمة اسواق جديدة قيد الانفراج لم يكن في السابق يمكن تصور التسويق فيها، وعلى اثره تمكنت الوزارة من تسليم عائدات الى الخزانة تفوق تعهداتها.

وبشأن تصدير الغاز الايراني الى العراق، بيّن مساعد الوزير أن ثمة برنامجا يجري للتفاوض وتمديد عقد توريد الغاز للبلد الشقيق والذي عليه أن يسعى لتسديد المدفوعات بالموعد المستحق.

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