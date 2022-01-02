إلغاء آلاف الرحلات الجوية حول العالم لهذا السبب..

العالم - أوروبا

آلاف الرحلات الجوية حول العالم ألغيت، ويشهد النقل الجوي العالمي اضطرابا شديدا بسبب المتحور أوميكرون الشديد العدوى.

ويتغيب العديد من الطيارين وأعضاء طاقم الطيران بعد إصابتهم بكوفيد أو مخالطتهم مصابين به، ما يدفعهم لحجر أنفسهم ويضطر الشركات لإلغاء رحلات لعدم وجود عدد كاف من الموظفين.

وأفاد موقع الحركة الجوية "فلايت أوير" بأنه تم إلغاء أكثر من أربعة آلاف رحلة حول العالم، منها أكثر من الفين وستمئة رحلة في أمريكا وحدها. كما تم إرجاء أكثر من أربعة آلاف وسبعمئة رحلة جوية من وإلى الولايات المتحدة، من إجمالي يتجاوز تسعة آلاف وأربعمئة رحلة جوية أرجئت في أنحاء العالم.

أوروبيا، فقد أعادت فرنسا العمل بإلزامية وضع الكمامة في وسائل النقل العام، ومنعت بيع وتوزيع الأطعمة والمشروبات داخلها، في وقت سجلت فيه فرنسا لليوم الرابع على التوالي أكثر من مئتي ألف إصابة بالمتحور الجديد أوميكرون. غير أن السلطات ترفض تشديد الاجراءات، وتراهن على حملات التلقيح.

في هولندا أنهت الشرطة حفلا غير مرخص له جمع مئات الأشخاص للاحتفال بالعام الجديد. وعمل عناصر الأمن على اقناع المشاركين بالمغادرة. واعتقلت العديد منهم خلال التدخل الذي لم يشهد عنفا.

في بريطانيا شدد وزير الصحة ساجد جاويد إن فرض قيود جديدة سيكون ملاذا أخيرا رغم ارتفاع عدد الإصابات، وأكد ضرورة التعايش مع الفيروس. مقراً بأن المؤسسات الصحية ستتعرض للضغط في الأسابيع المقبلة بسبب "الارتفاع الحاد" في عدد حالات الاستشفاء.

عربيا قررت الإمارات منع مواطنيها الذين لم يحصلوا على ثلاث جرعات من اللقاح، من السفر إلى الخارج. القرار يدخل حيز التنفيذ في العاشر من يناير/كانون الثاني، ويستثنى أولئك الذين تم إعفاؤهم طبيًا من تلقي اللقاح.

أما في الأردن فقد قررت السلطات منع غير الملقحين بجرعتين من دخول مؤسسات القطاع العام والخاص، والمجمّعات التجارية، وفرض غرامات عالية على المخالفين.