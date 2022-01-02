الجزائر تستنكر إلغاء غامبيا المباراة الودية بينهما

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وقال الاتحاد الجزائري، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني، يوم السبت: "يظهر هذا الموقف نقصا كبيرا في الاحتراف، والاحترام تجاه الأطراف التي وضعت كل شيء في مكانه لإنجاح هذه المباراة التحضيرية".

وأضاف: "نتيجة لذلك، يؤكد الاتحاد الجزائري على تحصيل حقوقه في ما يتعلق بالتكاليف التي تكبدها مع السلطات القطرية، كما سيتخذ الخطوات اللازمة للتنديد بالموقف المهين من الجانب الغامبي".

ويوم الجمعة، أعلن الاتحاد الغامبي للعبة إلغاء المباراة الودية مع منتخب الجزائر التي كان من المقرر أن تقام يوم السبت، بسبب إصابة عدد من لاعبيه بفيروس كورونا، وعدم وجود حارس مرمى.

يذكر أن منتخب الجزائر يستعد للمشاركة في كأس أمم إفريقيا القادمة المقرر إجراؤها في الكاميرون بين 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، و6 فبراير/ شباط المقبل.

ويعد المنتخب الجزائري أبرز المرشحين للحفاظ على لقبه، خصوصا بعد الأداء الرائع الذي قدمه في كأس العرب مؤخرا وتتويجه باللقب.