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موسكو تتهم بريطانيا بتمويل عمليات زعزعة وضع روسيا السياسي الداخلي

موسكو تتهم بريطانيا بتمويل عمليات زعزعة وضع روسيا السياسي الداخلي
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٥ بتوقيت غرينتش

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن بريطانيا تقوم من خلال تقديم المنح، بتمويل برامج تهدف إلى زعزعة الوضع السياسي الداخلي في روسيا.

العالم ـ أوروبا

وأضافت زاخاروفا، خلال تعليقها على وثائق للخارجية البريطانية تسربت إلى الإنترنت: "الحديث يدور بالفعل عن أشياء جدية للغاية - البريطانيون ينفقون الأموال بشكل مباشر على زعزعة الوضع السياسي الداخلي في بلادنا. وإلا كيف يمكن تفسير وجود خطة منحة تحت رمز P2.031 ، تفترش تمويل عمليات اجتذاب المشاركين إلى التجمعات والمسيرات السياسية.. ونوهت زاخاروفا، بأن الفعاليات المذكورة تهدف تأجيج التوتر الاجتماعي والاستقطاب في المجتمع".

وأشارت زاخاروفا إلى أن المعلومات، التي تم نشرها "تثير الرعب" وتدل مباشرة على تدخل بريطانيا في الشؤون الداخلية لروسيا.

وقالت: "ليس أمام وزارة الخارجية البريطانية سوى مخرج واحد - التصريح علنا بأن كل هذه معلومات زائفة ومضللة. أو الاعتراف بوجود خطط لهذا التدخل".

ولفتت الدبلوماسية الانتباه إلى أن بريطانيا خصصت في الفترة من 2020 إلى 2023 أكثر من 1.3 مليار روبل لتمويل برامج التأثير على المنظمات الاجتماعية، ومن خلالها – التأثير على الهيئات الحكومية، تحويل مسار روسيا في الاتجاه الذي يرضي بريطانيا

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