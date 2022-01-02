مقتل نجل فنان عراقي شهير برصاصة في الرأس!

العالم - حوادث

ونشر الفنان صاحب شاكر حسن المقيم في أمريكا، على صفحته في فيسبوك: "اقرأوا الفاتحة لولدي.. وافته يد المنون ليتركني وحيداً".

وبحسب وسائل إعلام، عُثر على جثة نجل الفنان المدعو كرم في سيارته غارقاً في دمائه، وتبين أن الرصاصة أحدثت فتحتي دخول وخروج، وعثر على سلاح الجريمة بجوار جثة المجني عليه، وسط حالة من الغموض، وتداول أنباء تشير إلى واقعة انتحار.

وأكد الفنان العراقي في تصريحات تناقلتها وسائل إعلام، أن نجله كان طبيعياً، ولم تظهر عليه أي مظاهر غضب أو يأس أو اكتئاب وأنه كان يمارس حياته بطريقة طبيعية ولم يكن هناك ما يستدعي انتحاره، موضحاً أن المتوفّى هو ابنه الوحيد.

وأكد أنه كان على قيد الحياة عندما عثر عليه غارقاً في دمه، ونقل إلى المستشفى، حيث ظل على أجهزة التنفس لفترة، قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة.

والفنان العراقي هو من مواليد محافظة النجف العام 1962، وعمل منذ سبعينيات القرن الماضي كمذيع ومقدم برامج إذاعية، كما شارك في عشرات المسلسلات والأفلام السينمائية.