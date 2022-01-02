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الأسير أبو هواش دخل مرحلة الاحتضار وبات قريبا من فقدان حياته

الأسير أبو هواش دخل مرحلة الاحتضار وبات قريبا من فقدان حياته
الأحد ٠٢ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

كشفت جمعية واعد للأسرى، تفاصيل جديدة حول الوضع الصحي للأسير هشام أبو هواش، الذي يخوض إضرابا مفتوحاً عن الطعام منذ 139 يوما.

العالم - فلسطين

وأكدت الجمعية أن الأسير أبو هواش دخل مرحلة الاحتضار وبات قريبا من فقدان حياته أكثر من أي وقت مضى.

وقالت: "أطباء يتبعون لمصلحة السجون قاموا بالاعتداء بالضرب على الأسير أبو هواش أثناء نقله من عيادة سجن الرملة إلى مشفى أساف هروفيه".

وكان نادي الأسير، قد قال في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هناك جهوداً تبذل على عدة مستويات، إلا أنّ الاحتلال يواصل جريمته بإصرار، ويرفض الاستجابة لمطلبه المتمثل بإنهاء اعتقاله الإداريّ، رغم وضعه الصحيّ الحرج.

وأضاف بأن المحامي جواد بولس واستنادًا إلى تقرير طبي صدر عن أطباء لحقوق الإنسان، أكّد أنّ أبو هواش يواجه احتمالية الوفاة المفاجئة، وحالته حرجة للغاية، مشيراً إلى أنه "منذ فجر أمس هناك صعوبة كبيرة في إيقاظه".

وقال نادي الأسير: إن أعراضاً صحية جديدة تظهر عليه تُشير إلى أنّه بدأ يعاني من مشاكل في الكلى.

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