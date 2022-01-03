تكريما لقاده النصر الشهداء.. بغداد ومحافظات اخرى تقرر تعطيل الدوام الرسمي

العالم - العراق

ومن المحافظات التي قررت تعطيل الدوام الرسمي اليوم الى العاصمة بغداد، كل من محافظات البصرة وبابل وذي قار وواسط وديالى وكربلاء المقدسة والديوانية والنجف الاشرف والمثنى والانبار وصلاح الدين ونينوى وكركوك.

وقد اعلنت محافظة ميسان عن القيام بوقفة استنكارية وقراءة النشيد الوطني مع رفع العلم العراقي في كل مدارس المحافظة.

وفي محافظة النجف الاشرف، اعلن المحافظ لؤي الياسري امس الاحد عن تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد (اليوم الاثنين)، ما عدا الامتحانات الوزارية القائمة لدى مديرية تربية محافظة النجف الاشرف.

وكانت محافظة بغداد قد اعلنت يوم امس الاحد تعطل الدوام الرسمي في دوائرها والدوائر المرتبطة بها لهذا يوم الاثنين، بمناسبة مرور الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر.

وذكر بيان للمحافظة، تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، انه "تزامناً مع الذكرى الأليمة لحادثة المطار، واستشهاد قادة النصر القائد الشهيد ابو مهدي المهندس، والقائد الشهيد الحاج قاسم سليماني ورفاقهما، تقرر بهذه المناسبة الأليمة تعطيل الدوام الرسمي في ديوان محافظة بغداد، والدوائر المرتبطة بها من بينها المدارس، ليوم غدا (اليوم) الاثنين المصادف ٣/كانون الثاني/٢٠٢٢".