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رمزية المسيرة المليونية في احياء ذكرى شهداء قادة النصر في العراق

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

أكد العضو المجلس السياسي في حركة النجباء حيدر اللامي أن دور قادة شهداء النصر في دحر تنطيم داعش الارهابي في العراق دورًا بارزًا حيث تعجز الكلمات عن وصفه.

العالم - خاص بالعالم

وقال اللامي في حوار مباشر مع قناة العالم، إن شهداء قادة النصر كانوا يمثلون الاسلام بدفاعهم عن الامة الاسلامية والانسانية.واضاف: أن شهداء قادة النصر كانوا يتمتعون بصفة الشجاعة والانسانية، حيث انهم اوقفوا العديد من المعارك مع داعش الارهابي حماية عن المدنيين الذين كانوا ضمن قواعد الاشتباك.

واوضح اللامي، ان الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس كانت لهم البصمة في تحرير اراضي الايزديين والمسحيين والاكراد في شمال العراق.

وشدد اللامي على ان استشهاد قادة النصر ليست فقط خسارة لمحور المقاومة انما لكل الامة الاسلامية ولكل الاحرار في العالم، لانهم كاونوا يمثلون رمز الانسانية وجنودًا للسلام.

واكد اللامي ان احياء ذكرى استشهاد قادة النصر بهذا الزخم الجماهيري في العراق دليل على ان نهج المقاومة الثوري باقي ويزاد والمشروع الاميركي بإقتيال هؤلاء الشهداء فشل فشلًا ذريعًا.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

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