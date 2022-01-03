كبير الاساقفة الاشوريين في ارومية: إيران ملاذ آمن لجميع القوميات

العالم - ايران

وأضاف توماس ميرام مساء امس الأحد في ذكرى ميلاد السيد المسيح (ع) والعام الميلادي الجديد في أورمية: أشهد للعالم أننا نعيش في السلام والمصالحة و التعايش السلمي في إيران خاصة في مدينة أورمية.

وأشار إلى استتباب الأمن في البلاد وتابع: "في ظروف لا يسود فيها الهدوء في دول المنطقة بسبب انعدام الأمن ، فإننا نعيش بسلام وأمن في بلادنا في ظل الإجراءات الحكيمة للمسؤولين و نحن فخورون بأنفسنا ونشكر الله ألف مرة ".

وصف كبير الاساقفة الاشوريين في ارومية عيد ميلاد المسيح (عليه السلام) بأنه عيد أمل للمستقبل وأضاف: هذا العيد هو عيد الأخوة والإنسانيةو حضور القوميات المختلفة المختلفة في المناسبات الدينية هو أجمل رمز للتعايش السلمي في الجمهورية الإسلامية الايرانية.