الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢
٠١:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئاسة العراقية تستذكر بإجلال الوقفة الشجاعة لقادة النصر

الرئاسة العراقية تستذكر بإجلال الوقفة الشجاعة لقادة النصر
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:١٠ بتوقيت غرينتش

أصدرت الرئاسة العراقية، اليوم الاثنين، بيانا في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر، فيما اكدت على ضرورة رص الصف الوطني للحفاظ على السلم المجتمعي.

العالم - العراق

وقال الرئيس العراقي في بيان : "في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد قادة النصر، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي الحاج أبو مهدي المهندس، والقائد الإيراني الكبير الحاج قاسم سليماني، نستذكرُ بإجلال الوقفة الشجاعة للبطلين وتصديهما في ظروف عصيبة ومنذ الساعات الأولى لأعتى هجمة وحشية جسدها داعش بخططه الخبيثة، باذلين روحهما الزكية الغالية لحماية أرض المقدسات من دنس الإرهابيين الظلاميين".

وأضاف، أنَّ"العراقيين قد تمكنوا بإرادتهم الصلبة وبسالة القوات المسلحة من الجيش والشرطة والحشد الشعبي والبيشمركة ومكافحة الإرهاب، وبفتوى الجهاد الكفائي للمرجع الأعلى آية الله العظمى سماحة السيد علي السيستاني (دام ظله)، وبدعم وإسناد من الجيران والأصدقاء والتحالف الدولي، من كسر شوكة الإرهاب والانتصار على داعش وحماية المنطقة والعالم من شروره".

وأشار إلى أن"اليوم، ونحن على أعتاب التئام مجلس النواب الجديد وتشكيل حكومة جديدة، نؤكد ضرورة رصِّ الصف الوطني والتكاتف من أجل الحفاظ على السلم المجتمعي وقطْع الطريق أمام محاولات بقايا الإرهاب العبث بأمننا واستقرارنا، وفاءً للدماء الزكية التي سالت من أجل حماية البلد وسيادته وكرامته، ومواصلة طريق الإصلاح وتثبيت دعائم الحكم الرشيد وترسيخ مرجعية الدولة بسيادة كاملة، فالعراق المستقل والمستقر الآمن ذو السيادة يمثل مصلحة للعراقيين، وكل المنطقة التي أنهكتها الصراعات".

وبين ان "شعوب وبلدان المنطقة لا تزال تواجه تحديات جمة مشتركة، تستوجب العمل على نزع فتيل الأزمات القائمة ومنع التصعيد وتخفيف التوترات والانتصار للغة الحوار والتلاقي، والانطلاق نحو أطر تعاون تسودها الثقة وتأخذ في الاعتبار المصالح المشتركة لشعوب المنطقة التي عانت من ويلات الحروب والنزاعات لعقود طويلة وحان الوقت أن تنتهي".

روابط ذات صلة

الخزعلي: الثأر لقادة النصر هو بإخراج الاميركان من المنطقة

رئيسي: مدرسة الشهيد سليماني ستبقى خالدة ولن تغتال بصاروخ أو رصاصة

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. انتهاء مراسم إحياء الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس

شاهد..هكذا اثبت العراقيين ولائهم لقادة النصر

بالفيديو.. ردود فعل المشاركين في إحياء الذكرى السنوية الـ2 لاستشهاد القائدين سليماني والمهندس

أردوغان: سأزور السعودية في شهر فبراير المقبل

بيوت المواطنين الغارقة بمياه الأمطار تكذب النظام البحريني

الرئاسة العراقية تستذكر بإجلال الوقفة الشجاعة لقادة النصر