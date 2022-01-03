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بالفيديو والصور/العميد سريع يكشف تفاصيل ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية

الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع ان السفينة الاماراتية المعادية التي تم ضبطها قبالة سواحل الحديدة كانت تحمل معدات عسكرية من آليات وأجهزة وغير ذلك من المعدات التي تستخدم في العدوان ضد الشعب اليمني.

وأشار العميد سريع في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين إلى أنه منذ أسابيع وهذه السفينة الإماراتية خاضعة للرقابة من قبل قواتنا وقد نفذت أعمالا عدائية عدة ومارست أنشطة معادية في المياه الإقليمية اليمنية وهي تتولى نقل كميات مختلفة من الأسلحة التي تستخدم في استهداف الشعب اليمني.

وعرض العميد يحيى سريع خلال الايجاز الصحفي صورا كشفت ما تحمله سفينة الشحن العسكرية الإماراتية من معدات عسكرية وآليات وزوارق وأسحلة .. كانت متجهة لاستخدامها ضد الشعب اليمني

وأوضح بأن القوات البحرية وفي إطار مهامها الدفاعية عن المياه الإقليمية اليمنية كانت ولا تزال ترصد جميع الأنشطة العدائية للسفن الحربية التابعة للعدوان وأنه بعد عملية الرصد الدقيق لنشاط السفينة صدرت التوجيهات بالاستيلاء عليها ضمن الدفاع المشروع عن بلدنا وشعبنا ونقلها إلى ميناء الصليف.وأعلن متحدث القوات المسلحة تنفيذ العملية العسكرية في عرض البحر لأول مرة في إطار" مهامنا وواجباتنا الدينية والوطنية تجاه الشعب اليمني."

مشاهد لمحتويات السفينة الإماراتية العسكرية التي ضم ضبطها في المياه اليمنية

وأضاف : "حذرنا سابقاً بأننا لن نتردد في تنفيذ عمليات نوعية وسنواجه التصعيد بالتصعيد كما وجه حديثه لتحالف العدوان وأبواقه قائلا : "انظروا إلى هذه الصور والمشاهد التي تؤكد زيف ادعاءاتكم."

كما وجه وعيد القوات المسلحة اليمنية لدويلة الامارات قائلا: "نملك الخيارات المناسبة وقواتنا بتشكيلاتها المتعددة لديها من القوة والإرادة ما يجعلها حاضرةً للرد على أي تصعيد عدواني."

ونوه العميد سريع إلى أن القوات المسلحة اليمنية نفذت العملية في المياه الإقليمية اليمنية لا الإقليمية السعودية ولا الإماراتية داعيا تحالف العدوان "للتوقف عن حماقاته."

وأضاف: "خياراتنا المناسبة في طريقها لتصبح واقعاً وكل ما سنتخذه في إطار الدفاع المشروع وأن التمادي في العدوان سيدفع بالقوات البحرية للذهاب إلى مكان أبعد ..

وتابع : "سيُفاجئكم بعمليات دفاعية نوعية في البر والبحر إن شاء الله .. عدوانكم على اليمن لن يستمر وحربكم على شعبنا العزيز الصامد المجاهد لن تستمر وعاجلاً أم آجلاً ستكون الهزيمة مصيركم".

المزید من الصور

بالفيديو والصور/العميد سريع يكشف تفاصيل ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتيةبالفيديو والصور/العميد سريع يكشف تفاصيل ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتيةبالفيديو والصور/العميد سريع يكشف تفاصيل ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتيةبالفيديو والصور/العميد سريع يكشف تفاصيل ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتيةبالفيديو والصور/العميد سريع يكشف تفاصيل ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتيةبالفيديو والصور/العميد سريع يكشف تفاصيل ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتيةبالفيديو والصور/العميد سريع يكشف تفاصيل ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتيةبالفيديو والصور/العميد سريع يكشف تفاصيل ضبط سفينة الشحن العسكرية الإماراتية

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