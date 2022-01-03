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الإمارات تزود طائراتها بأنظمة ليزر إسرائيلية الصنع

الإمارات تزود طائراتها بأنظمة ليزر إسرائيلية الصنع
الإثنين ٠٣ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٠٩ بتوقيت غرينتش

وقعت الإمارات عقدا مع شركة "ألبيت" الصهيونية لشراء أنظمة حماية بالليزر تعتمد على الأشعة تحت الحمراء، بالإضافة إلى أنظمة الحرب الإلكترونية (LA) لصالح الطائرات متعددة الوظائف.

العالم-الامارات

وسيتم تنفيذ بنود العقد الذي تبلغ قيمته 53 مليون دولار على مدى خمس سنوات، حيث ستوفر "ألبيت" نظام J-MUSIC الدفاعي، والذي يتضمن نظام إنذار جوي قائم على الأشعة تحت الحمراء، والذي سيوفر مستويات عالية من الحماية والتفوق.

وذكرت الشركة أنها تشهد إقبالا متزايدا على هذا النوع من الوسائل الدفاعية، في ظل التهديد المتزايد الذي تتعرض له الطائرات من قبل الصواريخ المضادة للطائرات المحمولة على الكتف.

ومنذ حوالي شهرين ، أعلنت شركة "ألبيت" عن تأسيس شركة تابعة لها في دولة الإمارات العربية المتحدة - Elbit Systems Emirates. وتهدف الشركة المقامة الى تطوير علاقات تعاون طويلة الأمد مع القوات العسكرية للإمارات العربية المتحدة وإجراء عمليات تكييف للحلول التكنولوجية للاحتياجات التشغيلية للمستخدمين النهائيين فضلا عن قيادة نقل التكنولوجيا إلى الشركاء المحليين.

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الإمارات تزود طائراتها بأنظمة ليزر إسرائيلية الصنع

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