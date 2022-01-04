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المعارضة التركية: سنتصالح مع مصر وسوريا في حال الوصول إلى السلطة

المعارضة التركية: سنتصالح مع مصر وسوريا في حال الوصول إلى السلطة
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٢:٣١ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، كمال كيليتشدار أوغلو، إن أولى الخطوات التي سيتخذها حزبه خارجيا في حال الوصول إلى السلطة، هو إصلاح العلاقات مع مصر وسوريا.

العالم ـ تركيا

وقال كيليتشدار أوغلو إنه في حال وصول المعارضة للحكم، ستتصالح تركيا مع مصر وسوريا، وستعود الجمهورية التركية إلى وضعها الذي تأسست عليه، مشيرا إلى أنه في غضون عامين على أبعد تقدير، ستتم إعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وأكد كيليتشدار أوغلو أن "تركيا ستخوض انتخابات، وإذا لم تكن اليوم فستكون غدا أو بعد غد"، مشيرا إلى أن "الشباب الأتراك سيغيرون الحكومة الاستبدادية من خلال الوسائل الديمقراطية".

وشدد على أن "الشباب الذين سيصوتون في الانتخابات القادمة، سيتركون إرثا مهما للغاية في تاريخ السياسة العالمية".

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