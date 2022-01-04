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مصادر فلسطينية:

50 أسيرا يباشرون الليلة إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع 'هشام أبو هواش'

50 أسيرا يباشرون الليلة إضرابا مفتوحا عن الطعام تضامنا مع 'هشام أبو هواش'
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت مصادر فلسطينية أن50 أسيرًا يباشرون الليلة إضرابًا مفتوحًا عن الطعام تضامنًا مع الأسير المضرب هشام أبو هواش.

العالم- فلسطين

يتبع...

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