متحدثون: علينا أن نرتقي لمستوى الفعل البطولي للأسير 'أبو هواش'

العالم- فلسطين

كما أعربوا عن تقديرهم عالياً لموقف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، الذي هدد بأنه إذا استُشهد؛ سيتم التعامل مع ذلك على أنه عملية اغتيال.

جاء ذلك في لقاءٍ دعت له حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين - الساحة السورية، بقاعة المجلس الوطني الفلسطيني في دمشق، إسناداً للأسير أبو هواش.

وأكد ممثل حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين بالساحة السورية إسماعيل السنداوي، أن الأسير أبو هواش يَضربُ بصبره وصموده أروع ملاحم العزة والبطولة، مشدداً على ضرورة الالتحام معه في هذه المعركة المتواصلة.

وقال السنداوي :"الأسرى من جديد يتقدمون صفوف المواجهة مع الاحتلال، وبفعلهم هذا فإنهم يوقظون الشعور الوطني، ويوحدون شعبنا كله حول قضيتهم الإنسانية والوطنية".

وأضاف "هذه القضية تحتاجُ منا فعلاً يرتقي إلى مستوى البطولة والتضحية التي تُسطرها هذه النماذج الحرة والأبية التي لن يكون آخرها البط أبو هواش".

ونوه السنداوي إلى تهديد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة، بأن الحركة ستتعامل مع استشهاد أبو هواش على أنه عملية اغتيال، موضحاً أن هذا الموقف يحظى بإجماعٍ وتقديرٍ وطني، فصائلي، شعبي، ومن كل أحرار الأمة والعالم.

بدوره، أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني خالد عبد المجيد، أن هذا الترابط والدعم الشعبي والفصائلي للأسير أبو هواش، يُقلق الاحتلال، ويُعيد الوهج لقضية الأسرى.

وأعرب عبد المجيد عن تقديره بأن قضية أبو هواش ستُشعل انتفاضة شعبية، مشيراً إلى اندلاع مواجهات في أكثر من مدينة ومخيم بالضفة لدعمه في معركة الأمعاء الخاوية، التي يخوضها بصلابة وثبات.

وأشار إلى أن أبو هواش وكافة الأسرى هم نماذج وشعلة تضفي وهجاً لقضيتنا الوطنية، موضحاً أنهم يقومون بدور طليعي في مقاومة الاحتلال.

وشدد عبد المجيد على أن شعبنا كله موحد خلف قضية الأسرى بشكل عام، وقضية الأسير المضرب أبو هواش على وجه الخصوص، معتبراً كل الفعاليات التي نُظمت لإسناده صرخات رفض لإجراءات الاحتلال، وشكلاً من أشكال النضال الذي له ما بعده.

وتابع "مسؤوليتنا الوطنية تحتم علينا جميعاً أن نُبدع في مواجهة الاحتلال كي لا تهدأ جبهته، فهناك أطراف عديدة تحاول النيل من حقوقنا، ومن قضيتنا".

ومضى عبد المجيد يقول "نحن هنا في دمشق التي تحتضن فصائل المقاومة الفلسطينية، والتي عبّرت وتُعبر عن ترابطها القومي مع فلسطين، نرسل رسالة للأسير أبو هواش مفادها: كلنا نقف إلى جانبك، ويجب ألا نقلل من أهمية هذه الفعاليات، ومن أهمية الإضرابات التي يخوضها أحرارنا خلف القضبان".

وأعرب الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، عن تقديره لموقف القائد النخالة فيما يتعلق بقضية الأسير أبو هواش، مؤكداً أن هذا الموقف يُعبِّر عن ضمير شعبنا وقواه الحيّة.

من ناحيته، أكد عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة) رامز مصطفى، أن الأسير أبو هواش ومن خلال معركة الأمعاء الخاوية التي يخوضها، يُجسد سيرة ومسيرة نضال وكفاح شعبنا الفلسطيني في مواجهة العدو المحتل.

وقال مصطفى :"نحن مدعوون اليوم أن نرتقي إلى مستوى نضالات الحركة الأسيرة، التي تقدم باستمرار نماذج مشرفة في البطولة والتضحية".

وأضاف "علينا إلقاء الضوء على نجاح الحركة الأسيرة خلال عام 2021 في عملية "انتزاع الحرية" من سجن جلبوع، ونجاحها كذلك في تهريب النطف ليأتي بعدها 102 طفل وتوأم للتأكيد على أننا منزرعون في هذه الأرض".

ولفت مصطفى، إلى أنه على مدار عام2021 نفذ كيان الاحتلال 8 آلاف عملية اعتقال بينهم قُصّر، نساء ومرضى.

وتوجه عضو المكتب السياسي للجبهة الشعبية (القيادة العامة) بالشكر لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، على دعوتها لهذا الملتقى الجامع، معرباً في ذات الوقت عن تأييدهم وتقديرهم لموقف القائد النخالة.

وقال الوزير المفوض في السفارة اليمنية رضوان الحيمي، :"إن لمعارك الميدان رجال، وكذلك لمعارك الأمعاء الخاوية رجال، وهم يرعبون العدو ويقضون مضاجعه".

وأضاف "نقف مع مظلومية الأسرى الفلسطينيين، ونتمنى أن نكون إلى جواركم يا أهلنا لتحرير فلسطين".

وتابع الحيمي :"هذا العدو لن يُقلع إلا بالنار، ويجب أن يعرف المحتل الغاصب أن كل شعوب الأمة معكم".

وبيّن أن القيادة والشعب اليمني كله مع فلسطين وقضيتها، وهم مستعدون لأن يتقاسموا معكم رغيف الخبز، لأنكم تُمثلون نبض الأمة وكرامتها.

ووجّه الحيمي، رسالةً لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، جاء فيها: "بوركت جهودكم يا أحرار. ضاعفوا هذه الجهود المباركة التي نستبشر فيها كل خير".

وجدد العهد والوفاء للأسرى الفلسطينيين، مخاطباً إياهم بالقول: "إننا معكم، وثقوا أن الشعب اليمني قادم".

أما مسؤول ملف الأسرى بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين علام الكعبي، فقد وصف الأسير المضرب أبو هواش، بالشهيد الحي.

وقال الكعبي :"البطل هشام يمثل معجزة، بل هو مدرسة في البطولة والعزيمة"، موضحاً أنهم كانوا في السجون يَدرسون التجربة الإيرلندية في خوض الإضرابات، لكننا اليوم تفوقنا على هذه التجربة بكثير.

واستهجن بشدة صمت وتجاهل المؤسسات الدولية عن الجريمة التي يتعرض لها الأسير المضرب أبو هواش.

ودعا الكعبي الفصائل الفلسطينية التي تؤمن بالكفاح المسلح، وتلك التي تتبنى التنسيق الأمني، ألا تنتظر حتى يرتقي أبو هواش شهيداً، وأن تتفاعل مع قضيته كلٌ وفق أدواته وإمكانياته.

وتساءل عن تقصير السفارات الفلسطينية حول العالم عن التفاعل مع قضية الأسير أبو هواش.

وواصل الكعبي "دمنا ليس رخيصاً، وهذا الأسير الحر يمثل كرامة كل فلسطيني. علينا أن نقرع الخزان، فزمن الصمت والعجز يجب أن يولي إلى غير رجعة".

كما دعا الجاليات العربية والفلسطينية إلى تخصيص يوم لمحاصرة السفارات الإسرائيلية حول العالم، مضيفا ً "لا يجب أن نراهن على المجتمع الدولي؛ بل الرهان الحقيقي يكون على سواعدنا التي قهرت المستحيل في عملية "انتزاع الحرية" من سجن "جلبوع" وغيرها من البطولات التي سطرها أحرار شعبنا وفرسانه داخل الأسر أو خارجه".

وأكد مسؤول رابطة فلسطين الطلابية، الإطار الطلابي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين- الساحة السورية شهاب بربار، أن

الأسير أبو هواش يمثل الضمير الحي لشعبنا ولأحرار الأمة والعالم، وهو عنوانٌ شبابي نستلهم منه العزيمة والتحدي.

وقال بربار :"هذه النماذج المشرقة تُكسب قضيتنا الوطنية مزيداً من الزخم، وتُحصنها في مواجهة محاولات الأعداء المستميتة لوأدِها وتصفيتها".

ولفت إلى أن الرابطة ستُعلي صوت كل فلسطيني يواجه الاحتلال ويتحدى عنجهيته، وذلك انطلاقاً من المبادئ والقيم التي نؤمن بها، وعاهدنا الله أن نعمل بموجبها.

ورأى الإعلامي عوض أبو دقة، أن تهديد النخالة جاء انطلاقاً من الواجب والمسؤولية الملقاة على عاتق قوى المقاومة، مشيراً إلى أن الاحتلال يُدرك أن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، يعي جيداً ما يقول.

وقال أبو دقة :"أعتقد أن إطلاق المقاومة صاروخين سقطا على شاطئ بحر "بيت يام" مؤخراً، كانت رسالة ذات دلالة عسكرية هامة مفادها بأن الميدان جاهز، ويده ضاغطة على الزناد".

ودعا إلى التفاعل إعلامياً مع قضية الأسير المضرب أبو هواش، وبكل اللغات، كي تصل لأوسع شريحة في العالم.

وتابع أبو دقة" يجب ألا نستهين بأي جهد لإسناد هذه المعركة، فالمسؤولية لا تقف عند حدود الفصيل الذي ينتمي له أبو هواش (الجهاد الإسلامي)، بل تتعداه لتشمل المجموع الوطني، وكافة قطاعات شعبنا وفعالياته".