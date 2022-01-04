انتصار الأسير المجاهد 'هشام أبو هواش' حدث هام بتاريخ الحركة الوطنية الأسيرة

العالم- فلسطين

وقال الناطق الإعلامي لمؤسسة مهجة القدس أ. محمد الشقاقي تعقيبًا على انتصار الأسير هشام أبو هواش في معركة الأمعاءالخاوية:" انتصار الأسير المجاهد هشام أبو هواش حدث هام في تاريخ الحركة الوطنية الأسيرة، ولكنه ما كان ليتحقق لولا فضل الله عز وجل ثم عزيمة وإرادة الأسير البطل هشام التي هي من إرادة الله سبحانه، ثم دعم وإسناد أبناء شعبنا العظيم وكل الشرفاء والأحرار في العالم الذين نشكرهم جميعًا على وقفتهم الرائعة."

وأضاف:" لقد دشن أبو هواش وكل الأسرى الأبطال الذين خاضوا معركة الإرادة مرحلة جديدة في تاريخ النضال الفلسطيني، مرحلة تنتمي إلى عصر دشنته المقاومة خلال العقود الماضي وكان عنوانه "انتهى زمن الهزائم".

وبين، أن انتصار الأسير هشام أبو هواش يقول لنا مجدداً "انتهى زمن الهزائم" و"انتهى زمن الإذلال"؛ لأن شعار الشرفاء دومًا الموت ولا المذلة لأن في موتنا حياة فهو شهادة في سبيل الله.

وأكد على ضرورة أن نواصل المسيرة وأن نبني على هذا الإنجاز الكبير الذي حققه الأسير هشام أبو هواش وأن نكون موحدين جميعًا في قطاع غزة والضفة الغربية وفلسطين المحتلة عام 1948 والشتات.

وحيا كافة أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال، إننا مازلنا في بداية الطريق في هذه المعركة، معركة الأسرى لم تنته مع الاحتلال الإسرائيلي، فلنواصل المسير بلا تعب أو كلل.

حرية الأسرى أمانة في أعناقنا جميعاً، وعلينا أن نؤدي هذه الأمانة بأي طريق وبأي ثمن مهما طال الزمن، إنها حرية الأسرى، حرية الأرض، حرية القدس، حرية فلسطين.