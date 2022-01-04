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بالصور.. حركة الجهاد الإسلامي في جنين تنظم وقفة انتصار وفرح بانتصار الأسير أبو هواش

بالصور.. حركة الجهاد الإسلامي في جنين تنظم وقفة انتصار وفرح بانتصار الأسير أبو هواش
الثلاثاء ٠٤ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

نظمت حركة الجهاد الإسلامي في جنين وقفة انتصار وفرح بانتصار الأسير هشام أبو هواش.

العالم- فلسطين

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