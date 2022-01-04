ليبيا.. 'القوى الوطنية' تقترح عقد انتخابات متتابعة تبدأ بالبرلمانية

العالم - ليبيا

وقالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز إنها بحثت مقترح تلك القوى مع ممثلين عنهم خلال اجتماع في مقر البعثة.

وأضافت عبر حسابها في "تويتر" أنها جددت التأكيد على الحاجة إلى "مواصلة المضي قدما للأمام وتحقيق تطلعات 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت".

وقالت وليامز إنه وفي إطار مشاوراتها المستمرة مع الفاعلين السياسيين الليبيين، التقت أمس بصحبة الأمين العام المساعد، القائم بأعمال رئيس البعثة، ريزدون زينينغا، بممثلي القوى الوطنية من أجل التغيير.

وكانت المسؤولة الأممية أعلنت أمس أنها التقت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ونائبي رئيس المجلس عبدالله اللافي، وموسى الكوني في طرابلس، ووصفت اللقاء بالمثمر، وقالت إنه بحث آخر المستجدات السياسية، وتم التشديد "على أهمية تضافر الجهود للدفع بالعملية الانتخابية".