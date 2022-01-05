لماذا يكفي مشاهدة مذيعة قناة الحدث السعودية لكشف الخبر المفبرك؟

العالم- خاص بالعالم

في اليومين الاخيرين خرج الاعلام السعودي والاعلام اللبناني المرتبط بالمال السعودي لينشر خبر استشهاد قائد حركة انصار الله السيد عبد الملك الحوثي. ومصدر الخبر بحسب قناة ام تي في اللبنانية، قناة العالم. بداية نستمع لخبر قناة ام تي في..

طبعا قناة ام تي في قالت: ان قناة العالم اوردت الخبر على حسابها في تويتر دون ان تنشر صورة عن هذا الحساب حتى. اما الفبركات حول الخبر التي اوردها مذيع القناة فلا داعي للتعليق عليها.

لكن بالرجوع الى اصل الخبر. هنا موقع قناة العالم وهذا الخبر الذي نشره الموقع يوم الاحد في الثاني عشر من نيسان ابريل عام الفين وخمسة عشر. اي قبل اكثر من ست سنوات.

الخبر يقول ان قناة العالم تعلن عن حسابين جديدن على تويتر ويوتيوب بعد اختراق الحسابين القديمين من قبل قراصنة سعوديين ونقل اخبار كاذبة.

الخبر يضيف ان وسائل الاعلام السعودية ووسائل اعلام اخرى نقلت خبرا مفبركا عن استشهاد السيد عبد الملك الحوثي في غارة لتحالف العدوان.

طبعا فبركة خبر عن استشهاد السيد الحوثي لا تخدم ضرب معنويات اليمنيين بقدر ما تهدف لخداع الطرف المنهزم بانتصارات معنوية وهمية لا اساس لها من الصحة.



وللدلالة على هذا الواقع يكفي مشاهدة مذيعة قناة الحدث السعودية وهي تكشف الهوس بإسم السيد الحوثي، حيث خلطت المذيعة بين اسم رئيس وزراء هادي المدعو معين عبد الملك سعيد وبين السيد عبد الملك الحوثي.

طبعا الكثيرون على مواقع التواصل وقعوا في فخ الاعلام السعودي وتوابعه في لبنان وصدقوا الخبر المفبرك والواهم بالادلة التي اوردناها.

في المقابل تعليقات ساخرة ومنتقدة لاسلوب تعاطي الاعلام السعودي مع الملف اليمني،"ابو صارم العامري" كتب: موجود وهو ينزل مثلما تنزل الملائكة فقط لامر جلل مثل قصف، بلادكم. انه سيدنا وعلَمُنا السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي.

حساب "الرجل المميز" علق ايضا: السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله ارعب كل الخونة وهزمهم بفضل الله تعالى، وسيتفاجأ الجميع بإنجازاته التي يتم توثيقها من قبل فريق الاعلام الحربي خلال الساعات القادمة. رجل دين وقائد شجاع.

اما حساب "الوطن العربي الموحد" فعلق: ما يقوم اعلام العدوان وقنواته العميلة في لبنان وقيامهم بنشر اخبار ان طيران العدوان والخونة استهدف قائد الثورة اليمنية المجاهد عبد الملك الحوثي طبعا هذا الخبر يريدون به خداع اليمن وجعل السيد يظهر نفسه لينفي كذبهم وبهذا يحددون مكان السيد ويستهدفوه. ولكن نطالب السيد بعدم الظهور ابدا.