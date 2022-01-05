مؤيدو السيسي يهاجمون علاء مبارك بسبب تغريداته

العالم - مصر

وتسببت تغريدة مبارك الابن في جدل واسع بمواقع التواصل، بين مهاجم ومدافع وساخر، وتصدر وسم "ياعلاء خليك في خيبتك" موقع تويتر بمصر.

وكان علاء مبارك قد أعاد نشر مقطع فيديو لمحطات من حياة والده على أنغام قصيدة "أبي الأكبر"، وشهدت التعليقات على المقطع انتقادات عديدة لزمن مبارك الذي حكم مصر على مدى 30 عاما قبل أن تطيح به ثورة يناير/كانون الثاني 2011، ليقوم علاء بدوره بالرد على أحد التعليقات مؤكدا أنه "لم تكن مصر فى يوم ولن تكون بإذن الله كُهْنة أو شبه دولة".

ردود أفعال متباينة

رواد مواقع التواصل الاجتماعي اختلفوا في تفاعلهم مع كلمات النجل الأكبر لحسني مبارك، فمنهم من وجّه سهام الانتقادات لعلاء ووالده، معددين الأزمات التي مرت بمصر في عهده، وبدا واضحا أن أغلبهم من مؤيدي النظام الحالي.

في المقابل، أشاد بعض محبي مبارك في عهده، خاصة على صعيد مستوى الأسعار وتوافر السلع، ودشن عدد منهم وسوما مقابلة منها "علاء مبارك واحد مننا" و"يا علاء خليك بهيبتك".

فريق ثالث من معارضي نظامي مبارك والسيسي معا، شارك في الجدل منتقدا الفريقين، ومتعجبا من هجوم مؤيدي السيسي على حسني مبارك، في حين أنهم طالما أيدوه وعارضوا الثورة التي قامت في مواجهته.

جدير بالذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها علاء مبارك الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي المصرية، حيث يشارك بالتعليق على الأحداث من وقت لآخر، بعكس شقيقه الأصغر جمال المبتعد بشكل كبير عن التعليق على الأحداث في مصر.

ويعتبر رواد مواقع التواصل أن مشاركات علاء المتكررة تغضب السلطة في مصر، والتي لا ترغب في عودة عائلة مبارك للأضواء السياسية.