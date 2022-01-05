زيدان: الشهيدان سليماني والمهندس بذلا جهداً كبيراً في تحقيق النصر على "داعش"

العالم-العراق

وقال زيدان في كلمته خلال المحفل الرسمي الثاني لاستشهاد قادة النصر على قاعة مسرح المنصور في العاصمة بغداد: ان "القادة الشهداء أسود حققوا النصر على داعش وأعداء الأرض".



وأضاف، إن "قادة النصر اشتركا معاً في العديد من المواقف و طالما افتخرنا برفقتهما".



وأشار زيدان الى ان "قادة النصر منحوا الجيل الجديد قوة التحدي والوقوف بوجه القتلة والمعتدين".

وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الحفل التأبيني الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في قاعة مسرح المنصور ب‍بغداد، بحضور عدد من المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي ووزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة عناد ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وعدد آخر من المسؤولين السياسيين وقادة الحشد الشعبي.