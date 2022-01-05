الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢
٠٨:٥٤ GMT
فارسی
البث المباشر

زيدان: الشهيدان سليماني والمهندس بذلا جهداً كبيراً في تحقيق النصر على "داعش"

زيدان: الشهيدان سليماني والمهندس بذلا جهداً كبيراً في تحقيق النصر على
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٣٧ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس مجلس القضاء العراقي فائق زيدان، اليوم الاربعاء، ان الشهيدين "المهندس وسليماني" بذلا جهداً كبيراً في تحقيق النصر على داعش.

العالم-العراق

وقال زيدان في كلمته خلال المحفل الرسمي الثاني لاستشهاد قادة النصر على قاعة مسرح المنصور في العاصمة بغداد: ان "القادة الشهداء أسود حققوا النصر على داعش وأعداء الأرض".

وأضاف، إن "قادة النصر اشتركا معاً في العديد من المواقف و طالما افتخرنا برفقتهما".

وأشار زيدان الى ان "قادة النصر منحوا الجيل الجديد قوة التحدي والوقوف بوجه القتلة والمعتدين".

وانطلقت، صباح اليوم الأربعاء، فعاليات الحفل التأبيني الرسمي لإحياء الذكرى الثانية لاستشهاد قادة النصر في قاعة مسرح المنصور ب‍بغداد، بحضور عدد من المسؤولين العراقيين وعلى رأسهم رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس أركان هيئة الحشد الشعبي عبد العزيز المحمداوي ووزير الداخلية عثمان الغانمي ووزير الدفاع جمعة عناد ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان وعدد آخر من المسؤولين السياسيين وقادة الحشد الشعبي.

تصنيف :

روابط ذات صلة

حفل تأبيني رسمي في بغداد لإحياء ذكرى استشهاد قادة النصر (فيديو وصور)

قاآني: سنقتص لقادة النصر ولدينا طريقتنا في الانتقام

العامري يصدر بيانا في ختام مراسيم تأبين الشهيدين المهندس وسليماني

شاهد.. فالح الخزعلى يتحدث عن ذكرياته مع شهداء قادة النصر لقناة العالم

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

توقيف أكثر من 200 شخص خلال الاحتجاجات في كازاخستان

5087 إصابة جديدة بكورونا و19 حالة وفاة في لبنان

زيدان: الشهيدان سليماني والمهندس بذلا جهداً كبيراً في تحقيق النصر على "داعش"

نيابة عن رئيس الوزراء العراقي.. الغانمي: شهادة قادة النصر ستبقى نبراسا تضيء الحرية لكل الشعوب

مندوب روسيا: تقدم ملحوظ لمفاوضات فيينا

ما هي أعراض مرض «فلورونا» الجديد؟