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ازدهار قطاع السياحة في مشهد المقدسة.. سواح عرب واجانب

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٢١ بتوقيت غرينتش

ألفا سائح یومیاً یدخلون مدینة مشهد عبر المطار ومحطة القطار منذ أن باشرت إيران بإصدار التأشیرات السیاحية.

العالم- مراسلون

مرقد الإمام الرضا "عليه السلام" والذي یعتبر أبرز وجهة سیاحیة بالنسبة للزوار یقدم برامج منوعة لضیوفه الأجانب.

وبعد تعافي البلاد من موجة الجائحة وانخفاض معدل الاصابات والوفیات، إضافة إلی عدم وجود أي مدینة إيرانية في الحالة الحمراء من حیث تفشي الوباء، فقد ازداد تواجد السیاح والزوار من عدة بلدان أبرزها من الهند وباکستان ودولة الإمارات والکویت والعراق ولبنان وترکية.

مع حلول عام 2022 یتوقع المعنيون في هذه المدینة الدينية، ازدهار قطاع السياحة علی غرار أعوام ما قبل الجائحة حیث استضافة ثلاثة ملايين سائح سنوياً.

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