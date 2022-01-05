باكستان ترفض اتهامات الهند بتسلل عناصر للجيش الى كشمير

العالم - باكستان

وقال الناطق باسم الجيش الباكستاني بابر افتخار، إن بلاده ترفض اتهامات الهند بأن بلاده تقوم بعمليات التسلل، موضحا أن الحدود الباكستانية الهندية في العام المنصرم باتت شبه هادئة ولم تحدث أي مواجهات عنيفة بين الجانبين خاصة في الوادي.



وأرجع، خلال مؤتمر صحافي، هذا الهدوء إلى سياسة ضبط النفس وتعاون القرويين في هذه المنطقة للحفاظ على الأمن على خط السيطرة في كشمير، نافيا الاتهامات الهندية التي وصفها بالمزيفة بعمليات التسلل لعناصر مسلحة تدعي الهند بأنها تابعة للجيش.



وأضاف أن الهند قامت باستهداف المدنيين على طرف الخط الفاصل لكشمير.



وحول نشر الهند لمنظومة الدفاع الصاروخية "إس / 400"، أكد بابر أن باكستان تدرك جيدا قيام الهند، بنشر منظومتها الدفاعية الجديدة، موضحا أن بلاده على استعداد لمواجهة ذلك.



كانت باكستان، أجرت نهاية العام الماضي، تجربة صاروخية على صاروخ باليستي من طراز كروز طويل المدى، المطور في باكستان، "بابر 1ـ بي"، بعد يوم واحد من إعلان الهند نشر منظومة اس-400 الروسية للدفاع الجوي الصاروخي المتطورة قرب الحدود.