العراق يكشف عن عقود لاستيراد اسلحة متطورة من فرنسا

العالم - العراق

وقال المحمدي لوكالة الأنباء الرسمية، إن هناك اتجاهين في التسليح، الأول الأمريكي حيث هناك دبابات متطورة وهي دبابات البرامز وهناك دبابات T-90 الروسية المنشأ ولدينا العديد منها والتي تعادل البرامز وكذلك هناك العديد من المدرعات والكثير من المعدات الموجودة”، مؤكدا أن “هناك خططا لزيادتها وزيادة الفرق والالوية من اجل زيادة قدرات الجيش العراقي”.

وأوضح، أن “هناك عقودا كثيرة تشمل طائرات مسيرة مسلحة تحلق بالاجواء العراقية لمدة 30 ساعة وقادرة على معالجة الاهداف والمراقبة المستمرة باتجاه مختلف المناطق وأثبتت قدرتها وفعاليتها”، منوها بأن “هناك مدفعية ممتازة سيتم استيرادها من فرنسا ذات دقة عالية، إضافة إلى أسلحة ذات نواظير ليلية والكثير من العقود قسم منها وصل الى الميناء وقسم في المصانع لدعم القوات المسلحة”.

وبين، أن “هناك تنافسا لدى الشرقيين والغربيين من اجل إثبات قدرتهم ونحن كقوات مسلحة نؤيد تنويع التسليح”، مبينا ان “هناك رغبة جادة من اجل تطوير الاسلحة العراقية وهناك مشاريع تمت المباشرة بها الى أن نتمكن من صناعتها بأنفسنا”.