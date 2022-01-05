الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٢٥ GMT
فارسی
البث المباشر

العراق يكشف عن عقود لاستيراد اسلحة متطورة من فرنسا

العراق يكشف عن عقود لاستيراد اسلحة متطورة من فرنسا
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

كشف قائد القوات البرية في العراق الفريق الركن قاسم المحمدي، اليوم الأربعاء، عن عقود جديدة لاستيراد طائرات مسيرة ومدفعية متطورة من فرنسا، وفيما حدد دور التحالف الدولي في العراق، أصدر توضيحاً بشأن ملفي الخدمة الإلزامية ونظام البديل.

العالم - العراق

وقال المحمدي لوكالة الأنباء الرسمية، إن هناك اتجاهين في التسليح، الأول الأمريكي حيث هناك دبابات متطورة وهي دبابات البرامز وهناك دبابات T-90 الروسية المنشأ ولدينا العديد منها والتي تعادل البرامز وكذلك هناك العديد من المدرعات والكثير من المعدات الموجودة”، مؤكدا أن “هناك خططا لزيادتها وزيادة الفرق والالوية من اجل زيادة قدرات الجيش العراقي”.

وأوضح، أن “هناك عقودا كثيرة تشمل طائرات مسيرة مسلحة تحلق بالاجواء العراقية لمدة 30 ساعة وقادرة على معالجة الاهداف والمراقبة المستمرة باتجاه مختلف المناطق وأثبتت قدرتها وفعاليتها”، منوها بأن “هناك مدفعية ممتازة سيتم استيرادها من فرنسا ذات دقة عالية، إضافة إلى أسلحة ذات نواظير ليلية والكثير من العقود قسم منها وصل الى الميناء وقسم في المصانع لدعم القوات المسلحة”.

وبين، أن “هناك تنافسا لدى الشرقيين والغربيين من اجل إثبات قدرتهم ونحن كقوات مسلحة نؤيد تنويع التسليح”، مبينا ان “هناك رغبة جادة من اجل تطوير الاسلحة العراقية وهناك مشاريع تمت المباشرة بها الى أن نتمكن من صناعتها بأنفسنا”.

روابط ذات صلة

العراق.. الحشد يرفع عددا من قنابر الهاون في نينوى

الكاظمي يعد أسرة ضحايا جبلة بمتابعة الملف والقصاص من المجرمين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-01-2021

الكويت تحبط محاولة 3 متسللين بحرا تهريب 86 كيلو غرام حشيش

تسوير 71% من الحدود الباكستانية الايرانية المشتركة

مجلس النواب الأردني يرفض تعديلا على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه

النوبات القلبية تزداد في الشتاء.. وهكذا تتم الوقاية!

كيروش يبلغ الاتحاد المصري موعد اعتزاله التدريب نهائيا