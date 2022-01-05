الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢
٠٤:٢٦ GMT
فارسی
البث المباشر

كيروش يبلغ الاتحاد المصري موعد اعتزاله التدريب نهائيا

كيروش يبلغ الاتحاد المصري موعد اعتزاله التدريب نهائيا
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

كشف المدير الفني لمنتخب مصر، كارلوس كيروش، عن قراره باعتزال التدريب نهائيا، بعد نهاية مشواره مع الفراعنة وتحقيق الأهداف المنصوص عليها في عقده الحالي.

العالم - مصر

وكشف مصدر مسؤول بوزارة الشباب والرياضة المصرية أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش أبلغ وزير الرياضة المصري ومسؤولي اتحاد الكرة، بنيته اعتزال التدريب بعد تحقيق أهدافه مع الفراعنة بالتأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبل بقطر، وقيادة الفراعنة في البطولة العالمية.

وتابع المصدر أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش أكد لمسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم ووزير الشباب والرياضة، أنه جاء من أجل تحقيق هدف واضح وهو التأهل إلى نهائيات كأس العالم المقبل بقطر.

وأوضح المصدر أن وزير الشباب والرياضة أكد للمدرب البرتغالي كارلوس كيروش، أن كأس العالم يعد هدفا كبيرا لمنتخب مصر، كما أن حصد بطولة كأس الأمم الإفريقية لا يقل أهمية عن بلوغ "مونديال 2022".

وأتم المصدر موضحا أن وزير الرياضة المصري أكد للمدرب البرتغالي قدرة منتخب مصر على حصد لقب كأس الأمم الإفريقية، مشيرا إلى أن الوزير طلب من كيروش ضرورة حصد اللقب القاري من أجل إسعاد الجماهير المصرية.

ويبلغ كيروش من العمر 68 عاما، حيث سبق له قيادة 3 منتخبات للتأهل إلى نهائيات كأس العالم في 4 مناسبات، بداية من منتخب جنوب أفريقيا بنسخة 2002 ، ومنتخب البرتغال بنسخة "2010" ومنتخب إيران الذي قاده المدرب البرتغالي إلى بلوغ المونديال في مناسبتين عامي 2014 و2018 على التوالي.

روابط ذات صلة

محكمة مصرية تحسم قضية "سفاح الإسماعيلية"

مؤيدو السيسي يهاجمون علاء مبارك بسبب تغريداته

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار الاقتصادية من قناة العالم 15:30بتوقيت غرينتش 05-01-2021

الكويت تحبط محاولة 3 متسللين بحرا تهريب 86 كيلو غرام حشيش

تسوير 71% من الحدود الباكستانية الايرانية المشتركة

مجلس النواب الأردني يرفض تعديلا على الدستور يسمح بمحاكمة أعضائه

النوبات القلبية تزداد في الشتاء.. وهكذا تتم الوقاية!

كيروش يبلغ الاتحاد المصري موعد اعتزاله التدريب نهائيا