'أميكرون' يتحزم على ابواب العراق

العالم - العراق

وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة، ربى فلاح :"اننا نشهد اليوم ارتفاع باعداد الاصابات مقارنة بالايام الماضية وحسب رئي الخبراء والمختصين في علم الاوبئة لدى وزارة الصحة فمن الممكن ان نتعرض باي لحظة لدخول المتحور الجديد "اوميكرون"".

واضافت انه "يمكن تسجيل اصابات متزايدة من سلالة "دلتا" كما وحدث مع معظم الدول الاوربية وكذلك بعض الدول العربية التي سجلت اصابات بالمتحور الجديد "اوميكرون".

واضافت فلاح "هذا قد يكون مؤشراً خطيراً و يزيد من احتمالية تعرض البلاد الى موجة جديدة رابعة نتيجة عدم الالتزام بالاجراءات الوقائية والتهاون باخذ اللقاح وكما حذرت منها وزارة الصحة مرارا وتكرارا في جميع بياناتها".

ودعت جميع المواطنين الذين مازالو لم يتلقو اللقاح الى "الاسراع بالذهاب لاقرب منفذ تلقيحي لتلقي اللقاح لتقليل اي موجة ممكن ان تعرض لها سواء في الوقت الحالي او مستقبل".

واعلنت وزارة الصحة، اليوم الاربعاء، سجيل 516 اصابات جديدة بكورونا و320 حالة شفاء و9 وفيات في عموم البلاد، فيما بلغ عدد الذين تلقوا اللقاح اليوم 58795 شخصاً.

يشار الى ان الصحة حذرت في بيان، من خطورة الوضع الوبائي الحالي المتمثل بزيادة نسب الإصابات في معظم الدول وخاصة الدول الأوربية والولايات المتحدة الاميركية، وكذلك التصاعد المقلق للاصابات في دول الجوار خلال الأيام الأخيرة.

واوضحت، ان عودة إرتفاع الاصابات للاسف هو نتيجة حتمية للتهاون في تلقي لقاحات كوفيد-19 من قبل شرائح عديدة، وقد ثبت من خلال البحوث والدراسات العلمية الرصينة أن معظم الاصابات والوفيات التي تحدث في دول العالم هي بين فئات من غير الملقحين لذا فقد أطلقت اغلب دول العالم على المتحور الجديد مصطلح "وباء غير الملقحين أو المطعمين".