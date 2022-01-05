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شاهد: ملف سوريا يثير جدلاً بين المعارضة التركية والحكومة

الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٣ بتوقيت غرينتش

تحسين علاقات تركيا مع جيرانها ومع الاقليم هو العنوان الابرز في الصراع الانتخابي المبكر بين النظام الحاكم والمعارضة هنا في تركيا. ورغم ان تركيا قطعت شوطا في تحسين علاقاتها مع خصومها الا ان المعارضة تتمسك باصلاح العلاقة مع سوريا كوعد انتخابي للجمهور.

العالم- مراسلون

وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي قاسم الاجان: "المعارضة تستغل موضوع تواجد السوريين في تركيا من اجل كسب نقاط على الحكومة خصوصا وان هناك مناطق آمنة في سوريا وبامكان السوريين العودة اليها بشكل آمن، وهي خطوة ستتخذها المعارضة في حال فازت في الانتخابات لكن الحكومة لا تريد اتخاذ القرار الآن".

ملف اللاجئين في تركيا هو واحد من اعقد الملفات التي يجري اثارتها في الحلبة السياسية، عنصرية أحيانا، وأحيانا اخرى تحت مبرر مصلحة الشعب التركي، وفي الحالتين ينعكس الامر على السوريين المتواجدين في تركيا حيث تحدثت المعارضة اكثر من مرة عن ارجاعهم فور نجاحها في الانتخابات الى بلادهم.

وقال كمال كليتشدار اوغلو رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض: "لا تقلقوا ابدا، خلال عامين على ابعد تقدير، سنرسل جميع اخواننا السوريين الى بلادهم، سيحدث هذا خلال عامين على ابعد تقدير، انا لا اتصرف بعنصرية ابدا، نحن نحترم هوية الجميع، ليعيش السوريون في بلادهم، ويمكنهم المجيء لتركيا كسائحين".

ترى المعارضة في تركيا بان سوريا باتت اكثر استقرارا، وان عودة السوريين الى بلادهم باتت آمنة وان الحل يكمن بحوار سياسي جاد مع الحكومة السورية.

وافاد مراسل العالم في انقرة : بان ملف السوريين المتواجدين هنا في تركيا يتصدر عناوين الخطابات السياسية بين المعارضة والحكومة ورغم الاختلافات بينهما حول هذا الملف، يرى مختصون بان هناك مساحة توافق في الاراء باتت تنمو بشأن تحسين تركيا علاقتها مع الخارج وخصوصا مع الجار السوري.

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