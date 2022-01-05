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سجين بحريني يبعث رسالة استغاثة بعد تدهور صحته في سجن جو

سجين بحريني يبعث رسالة استغاثة بعد تدهور صحته في سجن جو
الأربعاء ٠٥ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٠٩ بتوقيت غرينتش

بعث السجين البحريني محمد أحمد علي من قرية سترة/مهزة رسالة استغاثة إثر تدهور وضعه الصحي في سجن جو بالبحرين سيء الصيت.

العالم - البحرين

وأوضح السجين البحريني أنه يعاني من مرض فقر الدم المنجلي (سكلر) وقد اشتد عليه المرض منذ دخوله للسجن قبل أكثر من خمس سنوات عازيا ذلك إلى سوء التغذية والوضع النفسي إضافة إلى ضعف المناعة.

وبين السجين أنه بات يقضي وقته متنقلا بين المشفى والزنزانة حتى ساءت حالته الصحي ليتعرض إلى تآكل شديد في منطقة الحوض وفقرات الظهر أدى إلى إعاقته عن ممارسة وظائفه الطبيعية ومن بينها المشي, حتى لم يعد جسمه قادرًا على تحمل أية إنتكاسة صحية مهما كانت بسيطة.

أشار إلى أن آخر نزلة برد أصابته هيجت آلام السكلر لديه، ما أدى لمضاعفات صحية ونزول حاد في معدل الأكسجين وتكسر شديد في الدم، كانت نتيجته جلطة في الرئة، ما أستدعي مكوثه لعدة أيام في المشفى.

طالب السجين البحراني بالتعامل مع حالته وفقا للقوانين والتشريعات التي وضعت وتكفلت بمن هم في مثل ظروفه حسبما افاد موقع البحرين اليوم.

يذكر أن محمد أحمد علي يقضي حكما بالسجن لمدة عشر سنوات صدر عليه عام 2016.

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