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سفير ايران لدى بلغراد: استشهاد القائد سليماني حفّز على مقارعة الاستكبار

سفير ايران لدى بلغراد: استشهاد القائد سليماني حفّز على مقارعة الاستكبار
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

 اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى بلغراد رشيد حسن بور بان استشهاد القائد قاسم سليماني شكّل حافز قويا على مقارعة الاستكبار في قلوب الشعوب الاسلامية والاحرار في العالم.

العالم - ايران

وقال حسن بور في تصريحه الاربعاء خلال مراسم اقيمت في السفارة الايرانية لدى بلغراد في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني: ان استشهاد القائد سليماني ادخله وثبّته في قلوب الشعوب الاسلامية والاحرار في العالم وشكّل حافزا قويا لتحركهم بصورة اكثر عزما وتصميما نحو الاهداف التحررية ومقارعة الاستكبار، بحيث ستشهد منطقة الشرق الاوسط قريبا ثمار دم هذا الشهيد ورفاقه في التخلص من الارهاب ونفوذ اميركا والصهيونية الهدام.

واكد السفير الايراني بان ملف القائد الشهيد سليماني سيبقى مفتوحا للعديد من الاسباب ولن يشمله مضي الزمن ذلك لان اغتياله لم يكن حدثا بسيطا بل وثيقة ودرسا وشهادة تاريخية.

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سفير ايران لدى بلغراد: استشهاد القائد سليماني حفّز على مقارعة الاستكبار

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