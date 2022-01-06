سفير ايران لدى بلغراد: استشهاد القائد سليماني حفّز على مقارعة الاستكبار

العالم - ايران

وقال حسن بور في تصريحه الاربعاء خلال مراسم اقيمت في السفارة الايرانية لدى بلغراد في الذكرى السنوية الثانية لاستشهاد القائد قاسم سليماني: ان استشهاد القائد سليماني ادخله وثبّته في قلوب الشعوب الاسلامية والاحرار في العالم وشكّل حافزا قويا لتحركهم بصورة اكثر عزما وتصميما نحو الاهداف التحررية ومقارعة الاستكبار، بحيث ستشهد منطقة الشرق الاوسط قريبا ثمار دم هذا الشهيد ورفاقه في التخلص من الارهاب ونفوذ اميركا والصهيونية الهدام.

واكد السفير الايراني بان ملف القائد الشهيد سليماني سيبقى مفتوحا للعديد من الاسباب ولن يشمله مضي الزمن ذلك لان اغتياله لم يكن حدثا بسيطا بل وثيقة ودرسا وشهادة تاريخية.