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ارسال اكبر شحنة من المساعدات الاغاثية الى المناطق المتضررة بالسيول جنوب ايران

ارسال اكبر شحنة من المساعدات الاغاثية الى المناطق المتضررة بالسيول جنوب ايران
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:١٥ بتوقيت غرينتش

اعلن رئيس جمعية الهلال الاحمر الايراني بير حسين كوليوند ارسال اكبر شحنة من المساعدات الاغاثية الى المناطق المنكوبة بالسيول جنوب البلاد مساء الاربعاء بالتعاون مع الحرس الثوري والجيش.

العالم - ايران

وقال كوليوند: إن محافظات هرمزكان وكرمان وفارس أكثر استقرارًا ، لكن هناك وضعًا مؤسفًا في منطقة كنارك ومحافظة سيستان وبلوشستان.

وأشار رئيس جمعية الهلال الأحمر إلى أنه اثر السيول الناجمة عن الامطار الغزيرة تم ايواء 750 أسرة في ميناب في اماكن سكن مؤقتة،وتم تقديم المساعدات الاغاثية الى أكثر من 5500 شخص من المتضررين من السيول، مضيفا: ان المساعدات الاغاثية تشمل الخيام والاغطية والمواد الغذائية.

تجدر الاشارة الى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وجهة الأجهزة المعنية بتقديم الإغاثة السريعة لمتضرري السيول في المناطق الواقعة جنوب البلاد.

وأضاف رئيسي في اجتماع مجلس الوزراء يوم الاربعاء، أن السيول أضرت باراض زراعية ايضا ويتعين تقديم التسهيلات اللازمة للمزارعين لتعويض خسائرهم موعزا لوزير الزراعة متابعة الموضوع.

وشدد على أن الحكومة الايرانية دخلت بكل طاقتها لتقديم الاغاثة لمتضرري السيول بشكل سريع ويتعين بعد عمليات الاغاثة الاولية تنظيم شؤون الناس للحيلولة دون مواجهتم المشاكل.

وأكد آية الله رئيسي على ضرورة تعزيز ادارة مستجمعات المياه كمقاربة لتفادي خطر السيول وعلى الاجهزة المعنية تطوير الانشطة بهذا الاتجاه.

في هذا السياق وصل النائب الاول للرئيس الايراني محمد مخبر عصر الاربعاء الى مدينة جيرفت جنوب محافظة كرمان برفقة وزير الجهاد الزراعي جواد ساداتي نجاد للاطلاع على الوضع في المنطقة التي تضررت بسبب السيول الاخيرة.

وكان مخبر قد اجرى مساء الثلاثاء اتصالات هاتفية مع محافظي كرمان وههرمزكان وسيستان وبلوشستان التي تعرضت للسيول، وتلقى تقريراً عن آخر الأوضاع في هذه المناطق وحجم الخسائر، داعيا إلى الاستعداد الشامل لفرق الإغاثة واستخدام جميع الامكانيات لمساعدة منكوبي السيول واحتواء الفيضانات.

بدوره صرح وزير الطاقة علي أكبر محرابيان الذي وصل صباح الاربعاء إلى شرق محافظة هرمزكان للاطلع على الأضرار التي سببتها السيول الأخيرة، إن سد مناب بسعة 270 مليون متر مكعب هو أكبر سد في المحافظة، تم امتلاؤه بالكامل.

من ناحيته اوعز قائد بحرية الحرس الثوري الأميرال علي رضا تنكسيري ، أثناء اتصاله برئيس بلدية طهران لإرسال آليات ومعدات بلدية متخصصة إلى كنارك وجابهار، الى قيادة قاعدة الإمام علي البحرية لإنشاء قاعدة جهادية لمساعدة المتضررين واستخدام المعدات والآليات الهندسية البحرية للحرس الثوري، واتخاذ إجراءات فورية لتخلية المياه من المناطق المغمورة بالسيول.

كما وصل وزير الداخلية أحمد وحيدي الاربعاء الى مدينة بندرعباس ضمن جولته التفقدية في محافظة هرمزكان للوقوف عن كثب على الأوضاع في المناطق الحضرية والريفية التي تضررت بشدة جراء الفيضانات ، وتقديم المساعدة اللازمة في هذا الصدد.

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ارسال اكبر شحنة من المساعدات الاغاثية الى المناطق المتضررة بالسيول جنوب ايران

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