أمير قطر والرئيس التركي يبحثان العلاقات الثنائية

العالم - قطر

جاء ذلك خلال تلقي أمير قطر اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي، الأربعاء، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا".

وجرى خلال الاتصال- وفق "قنا"- استعراض المستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

وجاء الاتصال بعد أقل من شهر على زيارة أردوغان للدوحة، ومشاركته في أعمال الدورة السابعة للجنة الاستراتيجية القطرية - التركية.

وخلال الزيارة وقعت قطر وتركيا العديد من الاتفاقيات، كان أبرزها اتفاقيات طويلة المدى في مجالات الثقافة والرياضة وتنظيم الفعاليات الكبرى والصحة والإعلام، إضافة إلى اتفاقية بين وزارة الداخلية القطرية ونظيرتها التركية، ستدعم بموجبها الأخيرة كل الفعاليات الكبرى التي يجري تنظيمها في قطر.