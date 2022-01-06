إسناد المقاومة لأبوهواش جعل الصهاينة يعلنون الانهزام +فيديو

العالم - فلسطين

وفي حديث مع قناة العالم الإخبارية لبرنامج "ضيف وحوار" لفت الأزبط أن الوسطاء حملوا الكثير من خلال الرسائل غير المعلنة ومن التهديد المباشر من قيادة المقاومة الفلسطينية حول حياة الأسير أبوهواش.

وأضاف أن إسناد المقاومة بهذه الطريقة لقضية أبوهواش والأسرى هو الذي جعل العدو الصهيوني يتراجع فعليا ويعلن الانهزام.

ولفت إلى أن قرار زياد النخالة بقصف تل أبيب في حال استشهاد أبوهواش كان مسنودا وبتوافق كامل مع كل قوى المقاومة في قطاع غزة، حيث أن العدو قارن في دخول حرب تبدأ من تل أبيب أو الإفراج.. ما دفعه لرفع الراية البيضاء في قضية أبوهواش.

ولفت خالد الأزبط أن: الشارع الصهيوني وفي السنوات الأخيرة بدأ بتغيير الثقافة الداخلية لديه، ليس تعاطفا مع الشعب الفلسطيني أو أسراه، بل إنما بات على قناعة أن الأسير الذي تضن المؤسسة الأمنية الصهيونية باعتقاله إداريا لسنوات يمكنها تحييده حتى وإن لم يثبت عليه العمل الجهادي.. بات على قناعة أن هذا الأسير يشكل تهديدا لحياة المواطن الصهيوني على أرض فلسطين المحتلة.

وأضاف أن هذه الثقافة تنعكس ومن منظور الشارع الصهيوني على أن الحكومات الصهيونية الأخيرة بغض النظر عن شخوصها هي لم تعد اليوم قادرة على أن تطبق خطتها الاستراتيجية بالسيطرة على فلسطين وشعبه وتوفير الأمن للمغتصبين الصهاينة على ارض فلسطين من جانب آخر.

وبين أن كل ذلك يدلل على فجوة كبيرة بين الشارع والحكومة الصهيونية، ويشكل حالية جدية من القرار الصهيوني الداخلي والذي يرى أنه يجب الوصول إلى صيغة لإنهاء ملف الأسرى الفلسطينين بشكل كامل.

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