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غوتيريش يحث السودانيين على ايجاد ارضية للديموقراطية

غوتيريش يحث السودانيين على ايجاد ارضية للديموقراطية
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ١٢:٥٤ بتوقيت غرينتش

واصل الأمين العام للأمم المتحدة، أنتونيو غوتيريش، حث جميع أصحاب المصلحة السودانيين على إيجاد أرضية مشتركة نحو مسار يلبي التطلعات الديمقراطية المشروعة لجميع السودانيين.

العالم-السودان

وقال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: "على الأرض، يستمر الممثل الخاص للأمين العام، فولكر بيرتس، في التواصل مع جميع السودانيين أصحاب المصلحة المعنيين، بما في ذلك الجماعات المدنية، والجيش بجميع مستوياته، للمساعدة في بناء الثقة وتضييق الفجوات والتوصل إلى توافق في الآراء بشأن حل عملي للمضي قدما".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دان "العنف المستمر الذي يستهدف المتظاهرين"، ودعا قوات الأمن السودانية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والتقيد بالتزاماتها فيما يتعلق بحقوق حرية التجمع والتعبير.

وشهدت العاصمة الخرطوم اليوم الخميس، انتشارا أمنيا كبيرا، استعدادا للمظاهرات، بينما أغلقت السلطات عددا من الشوارع الرئيسية في الخرطوم.

وكانت قوى سياسية، من بينها تجمع المهنيين السودانيين وما يعرف بـ" لجان المقاومة" دعت إلى الخروج بمظاهرات "مليونية 6 يناير" في الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني في البلاد.

وقالت الدعوات إن المتظاهرين التوجه نحو القصر الجمهوري، عارضة نقاط تجمع المتظاهرين قبل الوصول إلى تلك النقطة.

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غوتيريش يحث السودانيين على ايجاد ارضية للديموقراطية