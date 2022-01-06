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تزايد حالات الإنتحار في صفوف "الموساد"

الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٥٤ بتوقيت غرينتش

يناقش برنامج "غياهب الكيان" موضوعات متعددة أبرزها..مصادرة أراضي الفلسطينيين في النقب المحتل، وتزايد عدد الفقراء في الكيان الهصيوني وكذلك تزايد حالات الإنتحار في صفوف "الموساد".

العالم - غياهب الكيان

مصادرة الاراضي الفلسطينية في المناطق المحتلة سنة 1948 مستمرة وبوتيرة متسارعة وهو مايجري حاليًا في النقب المحتل.

وفي سياق آخر، تتزايد نسبة الفقر في الكيان الصهيوني لا سيما بين الصهاينة الذين قدرت تقارير جديدة بان عددهم بأكثر من مليونيين ونصف مليون فقير.

وتطرق البرنامج الى الانتحار داخل جيش الاحتلال الاسرائيلي والمؤسسات الامنية الصهيونية حتى وصل الى "الموساد" حيث اقدم ثلاثة من عناصره على الانتحار في سنة واحدة في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه هذا الجهاز التجسسي الصهيوني.

وانتشرت داخل الكيان الصهيوني ظاهرة المخدرات بشكل واسع حتى باتت زراعة الحشيشة والمخدرات تتم تحت البيوت.

وفي موضوع آخر، الاعتداءات المتكررة على الفسطينين في المناطق المحتلة والتي لم تعد حكرًا على جيش الاحتلال انما طالت ايضاء اعضاء الكنست الذين يقومون كما فعل احدهم بتهديد حارس فلسطيني لاحد التجمعات بالسلاح.

ناقش البرنامج هذه الموضوعات مع ضيف الحلقة:

المتابع للشأن الإسرائيلي نبيه عواضة

https://www.alalam.ir/news/5983698

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