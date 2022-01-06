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وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف بعد صراع طويل مع المرض

وفاة الفنانة المصرية مها أبو عوف بعد صراع طويل مع المرض
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢١ بتوقيت غرينتش

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر الفنانة مها أبو عوف داخل أحد مستشفيات القاهرة الجديدة، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، عن عمر ناهز 65 عاما.

العالم-منوعات

وكانت أبو عوف تعاني من المرض العضال على مدار الفترة الماضية، حيث أصيبت بالتهاب رئوي حاد ونقلت بسببه مؤخرا للعناية المركزة، لتفارق الحياة.

وكان آخر تواجد للفنانة مها أبو عوف من خلال مسلسل "الحرير المخملي"، والذي عرض خلال الأشهر القليلة الماضية، من بطولة مصطفى فهمي وداليا مصطفى وأحمد وفيق وولاء الشريف وأحمد وفيق والفنانة القديرة هالة فاخر والفنانان سامي مغاوري وطارق صبري.

وفكرة العمل مأخوذ عن رواية تحمل التسمية ذاتها "الحرير المخملي" لأميمة عز الدين، وقام بإخراجه أحمد حسن.

والفنانة الراحلة، هي شقيقة الفنان الراحل عزت أبو عوف وواحدة من أبناء الملحن أحمد شفيق أبو عوف، وكونت مع شقيقها عزت وشقيقاتها الثلاث "منى ومنال وميرفت" فرقة "الفور إم" في نهاية سبعينيات القرن الماضي، وهي الوحيدة بين شقيقاتها التي استمرت بالعمل الفني والتمثيل.

والفنانة من مواليد القاهرة عام 1956، درست في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وشاركت في أكثر من 35 عملا تلفزيونيا، ولها ما يربو على 21 فلما سينمائيا، وكذلك عدد من السهرات والبرامج التلفزيونية.

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