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إيران: بعض الدول الغربية تستغل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأهداف سياسية

إيران: بعض الدول الغربية تستغل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لأهداف سياسية
الخميس ٠٦ يناير ٢٠٢٢ - ٠٥:٢٧ بتوقيت غرينتش

حذرت إيران مجدداً من استمرار بعض الدول الغربية في استغلال منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتحقيق أهداف سياسية مؤكدة أن سورية نفذت جميع التزاماتها تجاه معاهدة حظر هذه الأسلحة في الوقت الذي لا تزال فيه الولايات المتحدة والكيان الصهيوني العقبة الرئيسية أمام القضاء التام على هذه الأسلحة.

العالم - سوريا

وقالت مساعدة مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة زهراء ارشادي خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي أمس الاربعاء: “لا يوجد أي تبرير لعقد اجتماعات شهرية من قبل مجلس الأمن للبحث فيما يسمى الملف الكيميائي السوري حيث نفذت الحكومة السورية التزاماتها على أساس معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وهو الأمر الذي تم تأكيده من قبل المنظمة”.

وشددت ارشادي على أن مثل هذه الاجتماعات وبدلاً من دعم أهداف المعاهدة تضعف قدرتها ومصداقيتها وتعمق أزمة مصداقية مجلس الأمن مجددة موقف بلادها الرافض لاستخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي طرف وفي أي مكان وتحت أي ظروف.

وأضافت ارشادي “إن الضمان المطلق لعدم استخدام الأسلحة الكيميائية من جديد هو إزالتها من كل أنحاء العالم وهذا الهدف الأساس لمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية وقابل للتحقيق فقط عن طريق تنفيذه الكامل والمتوازن والمؤثر وغير التمييزي من قبل كل دول العالم وفي مقدمتها الولايات المتحدة”.

وجددت ارشادي مطالبة مجلس الأمن بإجبار كيان الاحتلال الإسرائيلي على الانضمام لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الكيميائية والنووية من دون أي شرط مسبق أو تأخير أكثر.

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