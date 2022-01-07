الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢
٠٧:٥٨ GMT
فارسی
البث المباشر

قبل نهاية التصفيات..الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم يحسم مصير بتروفيتش

قبل نهاية التصفيات..الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم يحسم مصير بتروفيتش
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٦:٤٠ بتوقيت غرينتش

حسم الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، مصير مدرب المنتخب الوطني زيليكو بتروفيتش.

العالم - العراق

وقال عضو الاتحاد والناطق بأسمه أحمد الموسوي بحسب "الفرات نيوز" :"مدرب المنتخب الوطني بتروفيش سيبقى في هذه المرحلة على رأس عمله في تدريب المنتخب".

وأكد، ان "المدرب باقٍ حتى انتهاء التصفيات، وان أي مؤسسة رياضية تتعاقد مع المدرب تعتمد مصيره وفقا للنتائج التي يقدمها، وتقرر الإبقاء او انهاء العقد".

وأضاف الموسوي :"هنالك تفاؤل نحو أداء المنتخب في المباريات المتبقية".

وكان الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم، قرر أول أمس الثلاثاء تسميةَ {أحمد صلاح ورزاق فرحان} مدربين مساعدين لمدرب المنتخب الوطني بيتروفيتش في الفترةِ المقبلة.

وجاءت هذه التسميةُ بتوصيةٍ من المدرب بيتروفيتش بعد اطلاعه على السير الذاتية لعددٍ من المدربين الذين تم ترشيحهم للانضمامِ إلى الطاقمِ الفني للمنتخب الوطني.

وسيلتحقُ المدربان بالفريق في تجمعه المقبل المقرر في 17 من الشهر الحالي في بغداد تحضيراً للتصفياتِ الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022 ، حيث سيخوض المنتخب الوطني العراقي مباراته المقبلة أمام منتخبِ إيران في 27 من هذا الشهر في العاصمةِ الإيرانية طهران.

روابط ذات صلة

بالوثيقة.. امر اداري باحالة محافظ النجف الى التقاعد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

بالفيديو.. سيناريو القوات الاميركية الاستشارية في العراق

الرئيس الكازاخستاني يؤكد أن الوضع تحت السيطرة في البلاد

بالفيديو.. انعاكس الهجمات على القواعد الاميركية في سوريا

الخارجية السورية تعلق على الأحداث في كازاخستان

شاهد..رسائل الهجمات على القواعد الاميركية في العراق

قبل نهاية التصفيات..الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم يحسم مصير بتروفيتش