إغلاق 3 آلاف مدرسة في بوركينا فاسو بسبب الهجمات الإرهابية

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وقال المتحدث باسم الحكومة وزير التعليم العالي الكسوم مايغا بعد اجتماع حكومي “إن تقرير إغلاق المدارس يشير إلى 3,280 مدرسة مغلقة حتى اليوم، ما يشكل 13,09% من إجمالي المنشآت التعليمية في بلدنا” بحسب الوكالة الفرنسية.

وأشار إلى أنها أرقام “لافتة جدا تدفع إلى القلق، وأن الإغلاق يؤثر على 511,221 طالبا و14,901 مدرسا”.

وأكد مايغا أن “جهودا بذلت في سبيل عدم ترك الأطفال خارج الدائرة التعليمية من خلال إعادة فتح 205 مؤسسات مع 39,200 طالب و1099 مدرسا”.

وأشاد مايغا “بالجهود المبذولة من أجل الأطفال النازحين داخليا والتي مكنت من إعادة إلحاق 135,981 طالبا في 3,673 مؤسسة في جميع أنحاء البلاد”.

وبحسب آخر تقرير صادر عن المجلس الوطني للإغاثة الطارئة، سجلت بوركينا فاسو، بحلول 30 نوفمبر 2021، 1,501,775 نازحا داخليا، 61,48% منهم من الأطفال.

وعلى غرار جارتيها مالي والنيجر، تشهد بوركينا فاسو منذ 2015 دوامة عنف تنسب إلى الجماعات المسلحة الإرهابية المرتبطة بتنظيمي “القاعدة” و”داعش” الإرهابيين.

وأدت أعمال العنف هذه إلى سقوط ألفي قتيل على الأقل ونزوح 1,4 مليون شخص.