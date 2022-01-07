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خروقات بحرية صهيونية للمياه الاقلميية اللبنانية

خروقات بحرية صهيونية للمياه الاقلميية اللبنانية
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٩:٢٥ بتوقيت غرينتش

أصدرت قيادة الجيش اللبناني اليوم الجمعة بيانا حول الخروقات البحرية للعدو الإسرائيلي

العالم_لبنان

وجاء في بيان الجيش اللبناني: بتاريخ 5 / 1 / 2022 اعتبارا من الساعة 17.27 ولغاية الساعة 17.37، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 296 مترا، حيث أقدم عناصره على إلقاء قنبلة مضيئة فوق المياه المذكورة.
وما بين الساعة 21.50 والساعة 22.30، أقدم زورق حربي مماثل على خرق البقعة البحرية المذكورة، ولمسافة حوالى 444 مترا.
وبتاريخ 6 / 1 / 2022 عند الساعة 10.10، خرق زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 518 مترا ولمدة 18 دقيقة.
تتم متابعة موضوع الخروقات بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان.

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خروقات بحرية صهيونية للمياه الاقلميية اللبنانية

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