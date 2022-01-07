بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة مجلس النواب العراقي ليوم الاحد المقبل

العالم - العراق

وذكرت الدائرة بحسب السومرية نيوز، ان "جدول اعمال الجلسة سيشمل:



اولا: السلام الجمهوري.



ثانيا:تلاوة اي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.



ثالثا:كلمة الامين العام لمجلس النواب ترحيبا باعضاء مجلس النواب وقراءة اسماء الحضور.



رابعا: رئيس السن يتولى ادارة الجلسة.



خامسا: تلاوة اي من الذكر الحكيم.



سادسا: رئيس السن يدعو النواب لاداء اليمين الدستوري.



سابعا: رئيس السن يلقي كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة.



ثامنا: رئيس السن يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب وانائبيه".



واضافت ان " الجلسة تبدأ الساعة الحادية عشر صباحا".