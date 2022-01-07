بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة مجلس النواب العراقي ليوم الاحد المقبل

العالم - العراق
وذكرت الدائرة بحسب السومرية نيوز، ان "جدول اعمال الجلسة سيشمل:
اولا: السلام الجمهوري.
ثانيا:تلاوة اي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.
ثالثا:كلمة الامين العام لمجلس النواب ترحيبا باعضاء مجلس النواب وقراءة اسماء الحضور.
رابعا: رئيس السن يتولى ادارة الجلسة.
خامسا: تلاوة اي من الذكر الحكيم.
سادسا: رئيس السن يدعو النواب لاداء اليمين الدستوري.
سابعا: رئيس السن يلقي كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة.
ثامنا: رئيس السن يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب وانائبيه".
واضافت ان " الجلسة تبدأ الساعة الحادية عشر صباحا".