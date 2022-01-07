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بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة مجلس النواب العراقي ليوم الاحد المقبل

بالوثيقة.. جدول اعمال جلسة مجلس النواب العراقي ليوم الاحد المقبل
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

اعلنت الدائرة الاعلامية لمجلس النواب العراقي، اليوم الجمعة، عن جدول اعمال الجلسة الاولى للمجلس المقرر انعقادها يوم الاحد المقبل.

العالم - العراق

وذكرت الدائرة بحسب السومرية نيوز، ان "جدول اعمال الجلسة سيشمل:

اولا: السلام الجمهوري.

ثانيا:تلاوة اي من الذكر الحكيم وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء العراق.

ثالثا:كلمة الامين العام لمجلس النواب ترحيبا باعضاء مجلس النواب وقراءة اسماء الحضور.

رابعا: رئيس السن يتولى ادارة الجلسة.

خامسا: تلاوة اي من الذكر الحكيم.

سادسا: رئيس السن يدعو النواب لاداء اليمين الدستوري.

سابعا: رئيس السن يلقي كلمة بمناسبة بداية الدورة الانتخابية الخامسة.

ثامنا: رئيس السن يعلن فتح باب الترشح لمنصب رئيس مجلس النواب وانائبيه".

واضافت ان " الجلسة تبدأ الساعة الحادية عشر صباحا".

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