الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢
٠٥:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

التيار الصدري يسرد تفاصيل الاجتماع مع الوفد الكردي فی بغداد

التيار الصدري يسرد تفاصيل الاجتماع مع الوفد الكردي فی بغداد
الجمعة ٠٧ يناير ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٣ بتوقيت غرينتش

كشفت الهيئة السياسية للتيار الصدري في العراق، اليوم الجمعة، تفاصيل الاجتماع مع الوفد الكردي المشترك، فيما أشارت إلى أن المواقف موحدة فيما يخص جلسة البرلمان الأولى وتشكيل الحكومة.

العالم - العراق

وقالت الهيئة بحسب السومرية نيوز، إن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، استقبل اليوم، الوفد الكردي المشترك برئاسة عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عماد أحمد في مقر الهيئة ببغداد".

وعُقد اجتماع موسع، وفق البيان، "بحضور رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري وكاظم العيساوي ونائب رئيس الهيئة السياسية نصار الربيعي ونبيل الطرفي وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري وأعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني".

ورحب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدريـ "بزيارة الوفد الكردي المشترك إلى مقر الهيئة ، منوهًا إلى أهمية وضع اللمسات النهائية وتهيئة الأجواء الملائمة وتوحيد الرؤى الثنائية لعقد جلسة مجلس النواب الأولى يوم الأحد المقبل".

وجرى الاجتماع، "وسط أجواء إيجابية مبنية على أسس من العلاقات الودية المتينة التي تجمع التيار الصدري بالكرد ، وتم التأكيد على أهمية المضي قدمًا بالتفاهامات التي نتجت عن اللقاءات السابقة لإنقاذ الوطن والرسو به إلى بر الأمان".

ويأتي هذا الاجتماع، وفق البيان، "استكمالاً للتفاهمات السابقة وأن المواقف موحدة فيما يخص جلسة البرلمان الأولى وتشكيل الحكومة".

روابط ذات صلة

زيباري يكشف تفاصيل اجتماع الوفد الكردي مع التيار الصدري في بغداد

وفد كردي يصل مقر الهيئة السياسية للتيار الصدري

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

لودريان: قد ينظر في إغلاق خط أنابيب الغاز اذا ساء الوضع في أوكرانيا

إصابة 25 أسيرا في سجن إسرائيلي بفيروس كورونا

روسيا تورّد القمح لـ'الإدارة الذاتية': 100 ألف طن دفعة أولى

المبعوث الأممي للصحراء المغربية يزور المنطقة خلال الايام المقبلة

خبراء إسرائيليون: مليون إصابة مُتوقعة بـ'كورونا' في غضون أسبوعين

إيران.. ضبط 16 الف لتر من نفط الافران المهربة في محافظة قم