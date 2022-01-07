التيار الصدري يسرد تفاصيل الاجتماع مع الوفد الكردي فی بغداد

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وقالت الهيئة بحسب السومرية نيوز، إن "رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري أحمد المطيري، استقبل اليوم، الوفد الكردي المشترك برئاسة عضو المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني عماد أحمد في مقر الهيئة ببغداد".



وعُقد اجتماع موسع، وفق البيان، "بحضور رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري وكاظم العيساوي ونائب رئيس الهيئة السياسية نصار الربيعي ونبيل الطرفي وأعضاء الحزب الديمقراطي الكردستاني برئاسة هوشيار زيباري وأعضاء الاتحاد الوطني الكردستاني".



ورحب رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدريـ "بزيارة الوفد الكردي المشترك إلى مقر الهيئة ، منوهًا إلى أهمية وضع اللمسات النهائية وتهيئة الأجواء الملائمة وتوحيد الرؤى الثنائية لعقد جلسة مجلس النواب الأولى يوم الأحد المقبل".



وجرى الاجتماع، "وسط أجواء إيجابية مبنية على أسس من العلاقات الودية المتينة التي تجمع التيار الصدري بالكرد ، وتم التأكيد على أهمية المضي قدمًا بالتفاهامات التي نتجت عن اللقاءات السابقة لإنقاذ الوطن والرسو به إلى بر الأمان".



ويأتي هذا الاجتماع، وفق البيان، "استكمالاً للتفاهمات السابقة وأن المواقف موحدة فيما يخص جلسة البرلمان الأولى وتشكيل الحكومة".