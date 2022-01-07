لودريان: قد ينظر في إغلاق خط أنابيب الغاز اذا ساء الوضع في أوكرانيا

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وأضاف لودريان: "هذا سؤال يخص ألمانيا أولا، وفي هذه القضية، أبدت فرنسا دائما ضبطا كبيرا للنفس، لكنني أعتقد أنه إذا كان هناك المزيد من العدوان ضد أوكرانيا، فستتم مناقشة هذه القضية".

جاء ذلك ردا على سؤال خلال مقابلة مع شبكة "بي إن إف تي في" حول "ما إذا كان يجب إغلاق التيار الشمالي- 2 إذا غزت روسيا أوكرانيا".

وتابع وزير الخارجية الفرنسي أنه في حال وقوع عدوان على أوكرانيا ستكون التداعيات الاستراتيجية خطيرة، مضيفا: "لكن هذا لا يعني أننا يجب ألا نتحدث مع روسيا".

وفي وقت سابق، ناقش وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين ونظيرته الألمانية أنالينا بربوك، وضع "التيار الشمالي 2"، وفي مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، قال بلينكن: "إذا جددت روسيا عدوانها على أوكرانيا، سيكون من الصعب رؤية تدفق الغاز عبره (خط الأنابيب) في المستقبل".

ونفت روسيا مرارا على لسان كبار المسؤولين، حتى الرئيس فلاديمير بوتين، مزاعم الدول الغربية عن اعتداء محتمل على أوكرانيا، قائلة إنها لا تنوي غزو أي دولة.

بالإضافة إلى ذلك، صرحت موسكو بأن مثل هذه الاتهامات هي ذريعة لحلف شمال الأطلسي لنشر عتاد بالقرب من حدود روسيا، وهو ما تعتبره تهديدا لأمنها القومي.