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بريطانيا: هناك خطة لسيناريوهات "إجراءات عسكرية" في حال غزو روسيا لأوكرانيا

بريطانيا: هناك خطة لسيناريوهات
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أعلن رئيس هيئة أركان الدفاع البريطاني، توني راداكين، أنه أعد خطة لسيناريوهات "الإجراءات العسكرية" في حال "غزو روسي محتمل لأوكرانيا".

العالم-اوروبا

وقال راداكين، الذي يقود القوات المسلحة البريطانية، في أول مقابلة له منذ توليه المنصب في نوفمبر 2021 أجريت مه صحيفة "تايمز"، إنه أعد خطة لسيناريوهات "الإجراءات العسكرية" في حال "الغزو المحتمل لأوكرانيا من قبل روسيا" وعرض هذه الإجراءات على حكومة بريطانيا.

وأشار راداكين إلى أنه يشعر بقلق عميق من الأوضاع على الحدود الروسية الأوكرانية في ظل حشد روسيا المزعوم لقواتها في المنطقة.

وفي سياق متصل شدد قائد القوات البريطانية على ضرورة أن تعمل بلاده على تطوير الأسلحة فرط الصوتية في ظل امتلاك روسيا أنواعا حديثة لها، وقال راداكين: "إنها لا توجد لدينا، لكن من الضروري أن نمتلكها".

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بريطانيا: هناك خطة لسيناريوهات "إجراءات عسكرية" في حال غزو روسيا لأوكرانيا

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