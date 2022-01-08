العراق.. الاطار التنسيقي يجدد الدعوة للكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكبر

العالم-العراق

وذكر الاطار في بيان عقب اجتماع عقد الجمعة، ان "اجتماع الاطار التنسيقي رقم ٦٦ ناقش قضية الكتلة الاكبر ومسار الجلسة الاولى وعبر عن حرصه على التزام السياقات القانونية والدستورية ونجدد دعوتنا لجميع نواب المكون الاجتماعي الاكبر وبالخصوص الاخوة في الكتلة الصدرية لتشكيل الكتلة الاكثر عدداً".

وأضاف، ان "ذلك ياتي للمحافظة على هذا الاستحقاق الدستوري واستقرار العملية السياسية"، مقدما الشكر لجميع القوى الوطنية التي حرصت على دعم التفاهمات وعدم المساهمة في تازيم الموقف".

من جهة اخرى كشف مصدر سياسي مطلع عن أن قادة تحالف عزم بزعامة خميس الخنجر اتفقوا بالإجماع على ترشيح محمود المشهداني لمنصب رئاسة مجلس النواب بدلاً عن محمد الحلبوسي.

كما أعلن المرشح الفائز، خالد العبيدي، الجمعة، تنازله عن الترشح لرئاسة البرلمان، ضمن تحالف عزم، إلى المرشح الفائز محمود المشهداني.

وقال العبيدي في تغريدية، عبر "تويتر" إنه "التزاماً باخلاقيات العمل السياسي المسؤول نحو العراقيين، وتوحيداً لموقف تحالف العزم، اقدم شكري للتحالف على ترشيحي و أعلن تنازلي عن الترشح لرئاسة البرلمان لصالح اخي الدكتور محمود المشهداني".

وأضاف، "لعلها تكون فاتحة عهد جديد يسود فيه نكران الذات على الاستئثار بالمناصب والمصالح الشخصية".