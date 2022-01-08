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'البوليساريو': فرنسا مسؤولة عن الأوضاع في المنطقة وعليها مراجعة سياساتها

'البوليساريو': فرنسا مسؤولة عن الأوضاع في المنطقة وعليها مراجعة سياساتها
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٧:٢٢ بتوقيت غرينتش

قالت جبهة "البوليساريو" إن فرنسا تتحمل المسؤولية المباشرة عن التطورات التي تشهدها المنطقة، بسبب "تجاوزها للقانون والشرعية الدولية"، مضيفة أن باريس مدعوة لمراجعة سياساتها.

العالم - المغرب

وبحسب "وكالة الأنباء الجزائرية" قال أبي بشرايا البشير، عضو أمانة الجبهة، في كلمة خلال جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية، إن فرنسا "لم تخلّ فقط بالتزاماتها الدولية، بل دعمت وشجعت المغرب على التمرد على الشرعية الدولية، حيث أيدت الرباط في مجلس الأمن وخارجه من خلال رفضها لاستفتاء تقرير المصير ومعارضتها لإدراج مراقبة حقوق الإنسان ضمن صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء في الصحراء الغربية".

وأشار إلى أن "البوليساريو غير راضية عن سياسة باريس لتفضيلها الرباط التي استغلت ذلك لإبراز مزيد من الغطرسة والعربدة السياسية، لذا عليها (باريس) مراجعة سياساتها وإعادة التوازن إلى المنطقة".

وتنازع جبهة "البوليساريو" المغرب السيادة على إقليم الصحراء، وتصر الرباط على أحقيتها في الإقليم، وتقترح حكما ذاتيا موسعا تحت سيادتها، فيما تدعو الجبهة إلى استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تستضيف لاجئين من الإقليم.

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