ذكرى الانتقام الايراني.. الصفعة التي زلزلت القوات الامريكية ولن تنساها

خاص بالعالم

قوات حرس الثورة الاسلامية في ايران اطلقت في الثامن من يناير الفين وعشرين عددا من الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الاسد غربي العراق، وعلى قاعدة جوية اخرى شمالي البلاد، وذلك في اطار عملية سُميت بالشهيد سليماني، وهي عملية قررت ايران ان تنتقم من خلالها لجريمة القوات الاميركية اغتيال الفريق الشهيد قاسم سليماني وابومهدي المهندس ورفاقهما في هجوم استهدف موكبهم بمطار بغداد الدولي.

المصادر الايرانية اكدت على الفور دقة الاستهداف والحاق اضرار كبيرة بسبب الضربات المباشرة التي تم توجيهها للقوات الاميركية بعين الاسد وتحدثت عن اصابات بشرية مؤكدة.

في حينها نفت الادارة الاميركية وقوع اصابات واكدت ان الامور مسيطر عليها، الا انه وبعد نشر مشاهد من الدمار الذي لحق بالقاعدة تبين زيف الادعاء الاميركي ومدى قوة الضربة التي تلقتها.

اما على صعيد الاصابات فحاولت واشنطن التخفيف من وطاتها ولم تعلنها بشكل مباشر، بل على دفعات وقالت ان الامر اقتصر على ارتجاجات في الدماغ، فيما وصفها ترامب بانها مجرد صداع والام في الرأس.

وعلى الرغم من محاولات وزارة الدفاع الاميركية التكتم على الموضوع الا انه تم الاعتراف بنقل اكثر من مئة عنصر ممن كانوا في القاعدة وقت القصف الايراني للعلاج في مستشفيات بالمانيا وغيرها.

وفيما بعد سُربت شهادات من جنود اميركيين حوصروا تحت النيران الايرانية اكدوا تعرضهم لضربة غير مسبوقة من حيث الشدة والقوة والدقة.

طهران اكدت ان ضربتها لم تكن سوى مجرد صفعة وان الانتقام الحقيقي للقائد الشهيد سليماني ورفاقه لن يكون الا باخراج القوات الاميركية من كل المنطقة وهذا ما يؤكده مسار الاحداث بانه واقع لا محالة.