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بعد دخول المتحور الجديد إلى البلاد..

الصحة العراقية تكشف عن إجراءات فورية لمواجهة أوميكرون

الصحة العراقية تكشف عن إجراءات فورية لمواجهة أوميكرون
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٦ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة الصحة العراقية جهوزيتها التامة واستعدادها لمواجهة (أوميكرون)، على الرغم من توقعها حصول طفرة بأعداد الإصابات خلال الأيام المقبلة، بينما أعلنت عن اجتماع قريب للجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية لإقرار توصيات جديدة لتطويق آثار المتحور الجديد.

العالم-العراق

في غضون ذلك، فرضت صحة السليمانية التلقيح الإجباري لفئة الموظفين، وألزمت السياح بجلب بطاقة اللقاح أو إجراء فحص (pcr).

ودخل العراق منذ يومين سجل الدول التي أعلنت إصابات أوميكرون، بعد تسجيل خمس حالات في محافظة دهوك وعدد من الحالات الأخرى لدبلوماسيين في بغداد.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور سيف البدر للصحيفة الرسمية إنَّ "الوزارة على أتمِّ الجهوزية لمواجهة المتحور الجديد، إذ استعدت منذ أشهر من ناحية زيادة الأسرَّة المخصصة لعلاج المصابينوتوفير وتحديث البروتوكولات العلاجية المعتمدة والاستمرار بعمليات التطعيم، علاوة على تدريب وتطوير الملاكات الطبية والصحية".

وأضاف أنَّ "الوزارة وخبراء الأوبئة في الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية يتابعون على مدار الساعة جميع التطورات داخل البلد وخارجه لوضع رؤية وبائية متكاملة ستُرفع إلى اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية التي ستعقد اجتماعاً قريباً لإقرار التعليمات والأمور الخاصة بالمرحلة المقبلة وفق المستجدات الوبائية".

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بعد دخول المتحور الجديد إلى البلاد.. الصحة العراقية تكشف عن إجراءات فورية لمواجهة أوميكرون