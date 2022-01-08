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إعلام عبري: مقتل إسرائيلي في أحداث كازاخستان

إعلام عبري: مقتل إسرائيلي في أحداث كازاخستان
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١٠:٣٦ بتوقيت غرينتش

أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل إسرائيلي (22عاما)، بالرصاص في مدينة ألما آتا بجنوب شرق كازاخستان، خلال الأحداث الأخيرة.

العالم - فلسطين المحتلة

وبحسب إذاعة جيش الإحتلال الإسرائيلي، قتل الإسرائيلي "بن كوجياشفيلي" (22 عاما)، بالرصاص في مدينة ألما آتا بجنوب شرق كازاخستان.

وأكد الصحفي، باراك رڤيد، نقلا عن المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية مقتل اسرائيلي في المظاهرات في ألما آتا.

وذكرت الإذاعة، أن وزارة الخارجية الإسرائيلية على اتصال بوالدي القتيل الموجودين هناك، وبعائلته في الكيان، وتساعد في نقل جثته إلى فلسطين المحتلة.

وشهدت كازاخستان منذ مطلع شهر يناير الحالي مظاهرات حاشدة ترافقها أعمال عنف واسعة، وانطلقت في البداية من مدينتي جاناوزين وأكتاو باحتجاجات على ارتفاع أسعار الغاز المسال إلى ضعفين.

وانتشرت المظاهرات بعد ذلك في مناطق أخرى من البلاد، بما في ذلك ألما آتا، أكبر مدينة في كازاخستان، بينما اندلعت اشتباكات مسلحة دامية واسعة أدت إلى مقتل عشرات الأشخاص وإصابة الآلاف، بما في ذلك في صفوف المحتجين وقوات الأمن.

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