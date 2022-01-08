السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢
١٢:٠١ GMT
فارسی
البث المباشر

الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا

الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا
السبت ٠٨ يناير ٢٠٢٢ - ١١:٣٩ بتوقيت غرينتش

أكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله السيد ابراهيم رئيسي انه لاتوجد شحة في كمية اللقاحات المضادة لكورونا في البلاد، مشيرا الى الانخفاض الملحوظ في عدد الاصابات والوفيات بفيروس كوفيد 19.

العالم - ايران

يتبع...

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

الصحة الايرانية: 1579 إصابة و 24 وفاة جديدة بكورونا

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 07:00 بتوقيت غرينتش 08-01-2022

الرئيس الايراني: لا نواجه شحة في لقاحات كورونا

قصة صفعة قوية!

لقاء مرتقب لعون مع فرنجية وجنبلاط.. ما السبب؟

بين "غيرة" باسيل و"هجوم" جعجع.. هل حسم الحريري موقفه؟

مستشار الوفد الإيراني في فيينا: الأوروبيون والأميركيون أصبحوا واقعيين بنحو متزايد