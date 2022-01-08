لبنان.. إقامة مجلس تأبيني في ذكرى استشهاد قادة النصر في صور

العالم - لبنان

وقال عضو المجلس السياسي في حزب الله نبيل قاووق ان لبنان الرسمي مطالب بالدفاع عن السيادة بوجه تدخلات عدد من السفراء.

وأكد قاووق أن "حزب الله وبعد أربعين عاما من الاستهداف المتواصل عليه، لم يزدد إلا تأثيرا وتأييدا في لبنان والمنطقة"، مشيرا إلى أن "المنهزمين في المنطقة يشنون هجمة سياسية وإعلامية على حزب الله في مغامرة خاسرة لتعويض خسائرهم".

وقال عضو المجلس السياسي في حزب الله: "إن شعار مايسمى "الاحتلال الإيراني" دليل على قمة الإفلاس والحقد الأعمى، لأن أحقادهم عمتهم عن إدراك ما يضرهم وما ينفعهم".

وشدد على أن "لبنان الرسمي مطالب بالدفاع عن السيادة بوجه تدخلات وإساءات عدد من السفراء الذين يمعنون في مخالفة الأصول الدبلوماسية، ويبثون سموم التفرقة بين اللبنانيين".

ورأى أن "تدخل بعض السفارات في الشؤون الداخلية يشكل تهديدا حقيقيا للأمن القومي"، مؤكدا أن "الموقف الإسرائيلي منا ومن خصومنا يكشف حقيقتنا وحقيقتهم".

وختم قاووق: "إن الذين تمتدحهم "إسرائيل" لا شأن لهم بالكرامة الوطنية، والذين تستهدفهم هم تاج الكرامةالوطنية".